El Navial conquista en Dos Hermanas su noveno título andaluz alevín consecutivo por equipos

El Navial ya ha estrenado su palmarés colectivo del verano con otro éxito de enorme valor. El club cordobés se proclamó campeón en la clasificación conjunta del Campeonato de Andalucía alevín, disputado en Dos Hermanas, y sumó así su noveno título consecutivo por equipos en esta categoría, una muestra más de la solidez de su cantera y de su hegemonía en la natación andaluza de formación. El Navial fue el mejor en la tabla conjunta con 1.026 puntos, seguido del Mairena (897,5) y del Náutico de Sevilla (755). Además venció en la tabla femenina y terminó segundo en la masculina.

La competición reunió a 466 nadadores de 60 clubes, un contexto que refuerza aún más el mérito del conjunto de Vista Alegre, capaz de imponerse nuevamente con una actuación muy completa tanto en el plano individual como en las pruebas de relevos.

El balance de la expedición cordobesa fue sobresaliente. El Navial cerró el campeonato con un total de 27 medallas, repartidas en 9 oros, 10 platas y 8 bronces, una cosecha que resultó decisiva para aupar al club a lo más alto de la tabla conjunta.

Antonio José Ruiz, con el trofeo de mejor marca masculina del campeonato de 13 años. / CÓRDOBA

Los éxitos de Antonio José Ruiz

Entre todos sus nadadores destacó especialmente Antonio José Ruiz, gran figura del campeonato. El joven deportista firmó una actuación memorable al conquistar cuatro títulos individuales en las pruebas de 50, 100, 200 y 400 libres. Además, logró el premio a la mejor marca del campeonato en la categoría de 13 años y estableció el récord andaluz de su edad con un tiempo de 26.18 segundos en el 50 libres.

El Navial también encontró otros focos importantes de éxito en el apartado individual. Noa Méndez subió a lo más alto del podio en 50 espalda y 400 libres, mientras que David Rubiano y Lola López se proclamaron campeones en 200 mariposa. A ello se sumó el oro conseguido por el relevo 4x200 libres masculino, otra prueba del enorme nivel colectivo del club.

La actuación cordobesa no se limitó a esos nombres. También lograron medallas para el Navial nadadores como Nacho Santos, Ángel García, Martín Ríos, Paula Berlanga, Valeria Arcos, Diego Jiménez, Adrián Lucena y Hugo Villatoro, ampliando así la profundidad competitiva de un equipo que volvió a mostrar una cantera extensa y muy preparada.

El resto de la participación cordobesa

Más allá del Navial, la natación provincial también encontró motivos para celebrar en Dos Hermanas con la medalla obtenida por el CN Montoro gracias a Sandro Molina. La representación cordobesa se completó además con la presencia de jóvenes promesas de los clubes Montilla, Natación Córdoba, Palma del Río, Villarrense y Baena, confirmando la buena salud de la natación base en la provincia.

El Navial vuelve así a reinar en Andalucía y arranca el verano reafirmando su condición de referencia en la natación formativa andaluza.