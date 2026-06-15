MUNDIAL 2026
El 1x1 de España contra Cabo Verde
Preocupante debut de la selección en el Mundial: De la Fuente no tuvo respuesta para tumbar la resistencia heroica de Cabo Verde
Debut complejo de España en el Mundial. Lejos del paseo militar al que podría invitar la diferencia de ranking y expediente entre ambas selecciones. Optó De la Fuente por alinear a Gavi como extremo izquierdo, pero su experimento no funcionó en la primera parte. Pedri empezó como mediapunta y terminó pasando a la base de la jugada, donde era más necesario ante una selección de Cabo Verde que dio la cara en todo momento. Angustia y frustración en los rostros españoles frente a la alegría histórica del rival.
No quiso señalar el seleccionador español. Salieron los mismos protagonistas en el arranque del segundo acto después de convertir a Vozinha, un portero de 40 años, en héroe nacional del archipiélago africano. Ferran, Laporte y Oyarzabal llamaron a la puerta de una debutante en el Mundial que celebró su resistencia en un partido donde España adolecía de ideas, lo que provocó inquietud en el banquillo de La Roja. El miedo fue un hecho con un 0-0 para el que España no tuvo respuesta.
- El refugio climático de Andalucía está a dos horas de Córdoba: 21 grados de media en pleno agosto
- Los cordobeses cambian sus preferencias a la hora de elegir sus vacaciones por el encarecimiento de los precios
- El Ayuntamiento de Córdoba publica el decreto para el traslado provisional del mercadillo de El Arenal
- Juan Gutiérrez es el defensa central elegido por el Córdoba CF
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
- Investigadores cordobeses participan en la identificación de la construcción más antigua documentada en Villa Adriana
- Luisa María Rodríguez toma posesión como alcaldesa de Fuente Obejuna tras la salida de Silvia Mellado
- El Ejército baraja un origen natural en el incendio de Cerro Muriano, donde trabaja la UME de Sevilla