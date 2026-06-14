La previa de España en el Mundial, según Rafa Berges: Cabo Verde, una oportunidad para que España coja ritmo

Comienza un nuevo Mundial para la selección española, máxima ilusión ante una cita muy exigente en la que el fútbol español intentará, una vez más, mostrar su jerarquía en la élite internacional. Los comienzos son muy importantes y, en este caso, la obligación de finalizar como líder del grupo hará que cada partido tenga una gran exigencia competitiva. A priori, en el Grupo H, el principal rival para disputar la primera plaza será Uruguay y, cuando llegue ese momento, España deberá estar perfectamente adaptada a todas las circunstancias para ofrecer su mejor rendimiento.

El primer encuentro será, este lunes, 15 de junio ante Cabo Verde, un rival asequible en teoría, pero que debe servir, como decíamos anteriormente, para adquirir ritmo de competición, generar buenas sensaciones y reforzar el rigor táctico dentro del estilo de juego de la selección.

Para Cabo Verde, conocida como los Tiburones Azules, disputar esta Copa del Mundo supone situarse definitivamente en el mapa futbolístico internacional. Su presencia en el torneo trasciende lo meramente deportivo. Su seleccionador, Pedro Leitão Bubista, ha hecho historia y ha conseguido dar protagonismo a una generación de jugadores que intentará dejar el pabellón de su país lo más alto posible.

El sistema de la selección africana

Como estructura base utiliza un sistema 1-4-2-3-1. Se trata de un equipo combinativo, que intenta construir el juego desde atrás, especialmente frente a rivales de un nivel similar, involucrando a su portero, Vozinha, en la salida de balón.

La línea defensiva más probable estaría formada por Moreira en el lateral derecho, Pico y Borges como centrales —siendo este último, probablemente, el mejor defensor del equipo— y Joao Paulo o Lores Cabral en el lateral izquierdo.

En el doble pivote destaca Lenini como mediocentro más posicional, acompañado por Semedo o Duarte, jugadores con mayor capacidad de recorrido. Por delante, Mendes actuará en la banda derecha. A sus 36 años sigue siendo el gran referente del equipo. Monteiro o Telmo Arcanjo ocuparán la mediapunta, mientras que Wilson Semedo o Soares partirán desde la izquierda.

Livramento, su referente ofensivo

En ataque, Livramento es la principal referencia ofensiva. En ocasiones baja a recibir para enlazar el juego como falso nueve y también es utilizado como punto de apoyo en acciones de juego directo.

Especial atención merece la banda derecha de Cabo Verde, uno de los sectores más peligrosos de su ataque. Defensivamente suele ubicarse en un bloque medio, aunque frente a España lo más probable es que retrase sus líneas, defienda en bloque bajo e intente aprovechar las recuperaciones para salir con rapidez al contragolpe.

España, por su parte, llega a este campeonato con algunas dudas relacionadas con el estado físico de determinados jugadores importantes. La lógica invita a pensar que irán creciendo con el paso de los partidos. Si futbolistas como Rodri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Lamine Yamal y Nico Williams alcanzan su mejor nivel y tienen un papel protagonista, la selección española estará en disposición de competir de tú a tú con cualquier rival.

Un entrenamiento de la selección española de fútbol. / RFEF

Los posibles cambios

En este primer encuentro, si Lamine Yamal y Nico Williams no estuvieran disponibles desde el inicio, Ferran Torres y Álex Baena podrían ocupar sus posiciones. Ambos son jugadores con tendencia a ocupar espacios interiores, circunstancia que obligaría a los laterales, Marc Cucurella y Marcos Llorente, a aportar profundidad por fuera.

La clave estará en combinar el juego posicional con la verticalidad y la profundidad. España no debe caer en un fútbol excesivamente horizontal y previsible, sino mantener la capacidad de acelerar y generar desequilibrios. Por ello, tanto Lamine Yamal como Nico Williams se presentan como piezas fundamentales durante el torneo. La selección dispone de una enorme riqueza en el juego combinativo, una característica que se potencia con la capacidad de Oyarzabal para conectar con el centro del campo y con los atacantes.

Un mediocampo para soñar

El mediocampo español puede ser, sobre el papel, uno de los mejores del Mundial. Rodri, Pedri y Fabián reúnen talento, inteligencia táctica y capacidad para controlar todos los registros del partido: ritmo, posesión, incorporaciones ofensivas y conexión con los jugadores más adelantados.

En defensa, la pareja formada por Laporte y Cubarsí debe aportar seguridad, equilibrio y sobriedad, prestando especial atención a las vigilancias sobre jugadores y espacios cuando el equipo se encuentre en fase ofensiva. El objetivo será claro: proteger la portería de Unai Simón y comenzar el campeonato sin encajar goles.

Empieza el camino. España tiene argumentos futbolísticos de sobra para ilusionarse y para competir por todo. Ahora llega el momento de demostrarlo sobre el terreno de juego. Al tajo.