Palma del Río reúne a la élite del baloncesto andaluz en la Gala de la FAB

El baloncesto andaluz vivió una de sus citas más señaladas del año con la celebración de la Gala de la Federación Andaluza de Baloncesto 2026, un acto que reunió en el Convento de Santa Clara de Palma del Río a buena parte de la gran familia de este deporte en una velada marcada por la emoción, los reconocimientos y el valor de las trayectorias personales y colectivas.

La gala volvió a poner el foco en quienes impulsan el crecimiento del baloncesto andaluz desde muy distintos ámbitos. Representantes de clubes, jugadores, entrenadores, árbitros, oficiales de mesa, instituciones, patrocinadores y colaboradores compartieron una noche en la que los títulos y los resultados quedaron en segundo plano para destacar el esfuerzo diario de quienes sostienen este deporte.

Componentes de la junta directiva de la Federación Andaluza de Baloncesto. / CÓRDOBA

La nómina de premiados

Entre los galardonados de la noche se encontraron el Ayuntamiento de Palma del Río y la Diputación de Córdoba, reconocidos por su apoyo y colaboración con el baloncesto andaluz. También fueron distinguidas Carla Viegas y Cristina Sánchez, campeonas de Europa sub 20; Teo Aguirre, por toda una vida dedicada al baloncesto; Raúl Fernández, campeón del mundo 3x3 masculino; y Unicaja, por su título en la Copa Intercontinental 2025.

La relación de premiados incluyó igualmente a Ubico Sport, patrocinador oficial de la Federación Andaluza de Baloncesto, y a varios integrantes de la selección andaluza campeona de España U15 masculina: Adam Igbowke, Martín Gómez, Antonio Martínez, Gonzalo Gil, Javier Montañez y Antonio Jiménez. También recibió un homenaje especial Fernando Romay, por su apoyo constante al desarrollo del baloncesto andaluz.

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia llegó con el galardón sorpresa, concedido a Óscar Graefenhain, director general de la Federación Española de Baloncesto, en reconocimiento a su contribución al crecimiento del baloncesto nacional y al respaldo mostrado al desarrollo de esta disciplina en Andalucía.

La actuación de Alberto de Paz

La gala estuvo acompañada además por las actuaciones de Alberto de Paz, que aportaron un componente artístico y emocional a una ceremonia pensada para rendir homenaje no solo a los grandes nombres del deporte, sino también a las historias que lo hacen grande cada día.

En la parte final del acto, el presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto, Antonio de Torres García, dirigió un mensaje de agradecimiento a todos los presentes y destacó el buen momento que atraviesa el baloncesto andaluz. En su intervención subrayó la importancia del trabajo conjunto de clubes, deportistas, técnicos, árbitros, instituciones y patrocinadores para seguir construyendo un futuro sólido y ambicioso.

La Gala FAB volvió así a reivindicar que el baloncesto no se sostiene solo con títulos, sino también con el esfuerzo silencioso de quienes trabajan cada día para que un equipo crezca, para que un club siga adelante o para que un niño o una niña descubra este deporte como una escuela de valores y convivencia.