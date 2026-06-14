Diego de la Fuente, Carmen María Rodríguez, Francisco Vallejo y Virginia Moya reinan en la carrera Go Fit

La carrera Go Fit Memorial Carlos Gallardo ya tiene nuevos campeones. La edición de este año volvió a confirmar el peso de esta prueba dentro del atletismo popular cordobés, con una participación de más de 300 corredores y con victorias destacadas en las dos distancias principales del programa.

Podio del 10.000 masculino con el ganador, Diego de la Fuente, en el centro. / A.J. González

Las victorias en el 10.000

En la prueba reina de 10.000 metros, el triunfo masculino fue para Diego de la Fuente, del Surco Lucena, que dominó con claridad la carrera y cruzó la meta con un tiempo de 33.00 minutos. El segundo puesto fue para Raúl Parra, del Atletismo Lucena, a 41 segundos del vencedor, mientras que la tercera posición la ocupó Antonio José Villalba, del Indea, a 1.18 minutos.

En categoría femenina, la victoria en los 10 kilómetros fue para Carmen María Rodríguez, que se mostró igualmente muy superior al resto de rivales y detuvo el crono en 41.02 minutos. La segunda plaza fue para María Belén Serrano, del Atletismo Lucena, con un tiempo de 45.13, mientras que Ana Alguacil, de Los Califas UCO, completó el podio apenas cinco segundos después, en una apretada lucha por la segunda posición.

Francisco Vallejo festeja el triunfo en el 5.000 masculino. / A.J. González

Gran nivel en el 5.000

La distancia de 5.000 metros también dejó actuaciones de gran nivel. En la carrera masculina se impuso Francisco Vallejo, del Atletismo Badajoz, con una marca de 15.04 minutos. El segundo lugar fue para Juan Antonio Valverde, de Alcalá de los Gazules, que llegó a solo diez segundos del ganador, mientras que Joaquín García, del Trotasierra, acabó tercero a 39 segundos de la cabeza.

En la prueba femenina de 5.000 metros, el triunfo fue para Virginia Moya, del Trotasierra, que volvió a demostrar su gran momento de forma con un tiempo de 18.27. La segunda plaza la logró Eva Leyva, del Club de Atletismo Cordobés, a 2.09 minutos de la vencedora, y el tercer puesto fue para Blanca Anguiano, también del Trotasierra, a 3.58 de la primera clasificada.

Con estos resultados, la Go Fit Memorial Carlos Gallardo cerró una nueva edición marcada por la participación, el nivel competitivo y el ambiente de una prueba ya plenamente asentada en el calendario atlético de la ciudad.