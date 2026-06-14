Los cordobeses Sergio Ortiz, Laura Núñez y Alicia Soriano mandan en el Triatlón de Posadas

El Triatlón de Posadas ya tiene nuevos campeones. La cita malena volvió a reunir a cerca de 300 deportistas entre sus dos distancias y dejó un claro protagonismo cordobés, con triunfos de Sergio Ortiz y Laura Núñez en el Desafío Sierra Calima y de Alicia Soriano en el Califas de Hierro. En categoría masculina esprint, la victoria fue para el gaditano Alfonso Bastos.

Los vencedores del Desafío Sierra Calima

En la distancia Tri77, el gran nombre propio fue el del carloteño Sergio Ortiz, del Peñota Dental, que dominó la prueba con un tiempo de 2.58.11 horas. El cordobés se mostró muy sólido durante toda la competición y acabó imponiéndose con claridad sobre José María Jiménez, del Desam.es, segundo a 10.37 minutos, y sobre José Carlos López, del Tri Guadiato, tercero a 17.03 del vencedor.

También hubo triunfo provincial en la prueba femenina del Desafío Calima. La montillana Laura Núñez, del Inforhouse Santiago, se llevó la victoria con un registro de 3.54.10 horas, confirmando su superioridad en una carrera en la que administró muy bien sus fuerzas. Tras ella cruzaron la meta Marta García, a 1.58 minutos, y Leticia Menéndez, de La Tribu, a 29.44.

Podio masculino del Califas de Hierro de distancia esprint. / CÓRDOBA

Los mejores del Califas de Hierro

La distancia esprint, correspondiente al Califas de Hierro, dejó otro éxito cordobés en la clasificación femenina. La montillana Alicia Soriano, del Montilla Córdoba, fue la más rápida con un tiempo de 1.06.54 horas, superando a Julie Balcarova, del Inforhouse Santiago, que terminó a 39 segundos, y a Marta Román, también del Montilla Córdoba, que completó el podio a 1.17 minutos de la primera clasificada.

En la carrera masculina esprint, el mejor fue el gaditano Alfonso Bastos, del Tri Albacete, que se impuso con un crono de 56.46 minutos. La segunda posición fue para Javier Olmo, del Isbilya, a solo 20 segundos, mientras que el tercer puesto lo ocupó David Villén, del Montilla Córdoba, a 43 segundos del vencedor.

El Triatlón de Posadas volvió así a confirmar su peso dentro del calendario andaluz con una jornada de gran nivel competitivo, amplia participación y fuerte presencia de deportistas cordobeses en las posiciones de privilegio.