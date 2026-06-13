El Triatlón Califas de Hierro y el Desafío Sierra Calima reunirán a casi 330 deportistas en Posadas

Posadas volverá a convertirse este domingo, 14 de junio, en uno de los grandes focos del triatlón andaluz con la celebración de una nueva edición del Triatlón Califas de Hierro y del Desafío Sierra Calima, una cita ya consolidada dentro del calendario autonómico y provincial y que espera reunir a cerca de 330 participantes.

Así lo destacó el delegado de Deportes y Protección Civil de la Diputación, Antonio Martín, quien recordó que la distancia sprint de la prueba será puntuable tanto para el circuito andaluz como para el Circuito Provincial de Duatlón y Triatlón de la Diputación de Córdoba.

Martín subrayó además la fortaleza de una competición que, a su juicio, mantiene la aceptación lograda en los últimos años y se ha convertido en una referencia dentro del calendario deportivo de la provincia y de Andalucía. En ese sentido, incidió en que tanto la distancia sprint como la modalidad Tri77, incorporada como novedad, seguirán atrayendo a deportistas de gran nivel, además de proyectar la imagen de la provincia gracias a su riqueza patrimonial, cultural y gastronómica.

Una participantes saluda al público asistente al triatlón maleno. / A.J. González

El programa de la jornada

El programa deportivo arrancará con el Desafío Sierra Calima, cuya salida está prevista a las 9.30 horas para la categoría masculina y diez minutos más tarde para la femenina. Esta modalidad se desarrollará con un segmento de natación en el embalse del Bembézar, a dos vueltas y con un recorrido total de 1.700 metros.

Posteriormente llegará el tramo de ciclismo, que discurrirá por la Sierra de Hornachuelos en un recorrido de una vuelta, al que se sumará un enlace de 13 kilómetros hasta Posadas, donde estará situada la transición en la Avenida de Andalucía. La carrera a pie se celebrará por Posadas y Rivero, a tres vueltas, hasta completar una distancia total de 15 kilómetros, con la meta instalada en el Paseo Pedro Vargas.

En cuanto a la distancia sprint, la salida se dará a las 11.00 horas para la categoría masculina, a las 11.09 para los paralímpicos y a las 11.10 para la femenina. En este caso, los triatletas afrontarán 750 metros de natación, 19 kilómetros de ciclismo y un tramo final de 5 kilómetros de carrera a pie, también con llegada en el Paseo Pedro Vargas.

Una competición de profundo arraigo

Por su parte, el delegado provincial Pedro Serrano resaltó el arraigo que tiene esta parte, el delegado provincial Pedro Serrano resaltó el arra cita en la localidad malena y defendió que Posadas se ha convertido en una auténtica fiesta del triatlón a nivel nacional. Según apuntó, el municipio ya ha demostrado en anteriores ocasiones su capacidad para acoger pruebas de este nivel y cuenta, además, con una afición muy vinculada a este deporte.

Como ejemplo de esa tradición, Serrano recordó que Posadas dispone de dos clubes federados, el Club Triatlón Califas de Hierro y el Club Deportivo Alfanadic, una muestra del peso que esta disciplina ha adquirido en la localidad y del respaldo social que tiene cada edición de la prueba.

Con casi 330 participantes inscritos y una estructura plenamente consolidada, el Triatlón Califas de Hierro y el Desafío Sierra Calima volverán a convertir Posadas en un referente del deporte provincial y andaluz durante una jornada que promete espectáculo, exigencia y ambiente de gran cita.