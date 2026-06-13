La escalada despega en Córdoba y ya lleva dos promesas al Campeonato de España escolar

La escalada es uno de los deportes que se encuentran de moda en Córdoba. Centenares de practicantes de todas las edades tiene una especialidad que puede practicarse en el Polígono Los Pedroches, concretamente en la calle Los Metalúrgicos, sede del club MonkeyRock.

Esta modalidad ha progresado tanto que va a aportar a dos deportistas a la selección andaluza que disputará el Campeonato de España individual y de selecciones autonómicas en edad escolar. Lola Navarro y Lucía Morales representarán a la provincia en este evento que se celebrará del 25 al 28 de junio en Cáceres.

Un circuito provincial con cinco pruebas

Luis Rodríguez es desde hace menos de un año el delegado provincial de escalada en la Federación Andaluza de Montañismo, la entidad de que depende esta especialidad deportiva. Rodríguez ha organizado este año la tercera edición del circuito provincial Diputación de Córdoba, una competición que cuenta con cinco pruebas en Córdoba, Espiel, Castro del Río, Priego y Rute. El directivo cordobés apunta que en la prueba cordobesa participaron más de 130 escaladores, ya que invitaron a deportistas de todas las provincias y “vinieron los mejores”. En las otras tres pruebas celebradas “hemos cerrado el cupo de 60 plazas, cuando el pasado año no competían más de 30”. El circuito concluirá tras el verano con la prueba de Rute.

La escalada sube con rapidez en Córdoba / Manuel Murillo

El club MonkeyRock

El club MonkeyRock es el que forma a las promesas cordobesas de este deporte desde su creación en el 2013. En la actual sede de la calle Metalúrgicos se encuentra desde el 2022. La especialidad de bloque es la que se puede practicar en las mejores condiciones en Córdoba. Luis Rodríguez se queja de que carecen de las instalaciones necesarias que les permitan practicar la modalidad de dificultad con cuerda, pues necesita un rocódromo con mucha altura. Precisamente, las esperanzas de los amantes de la escalada se han puesto ahora en el Imdeco, ya que acaba de licitar la reforma del rocódromo que hay en Vista Alegre, pues allí si existe uno con la altura necesaria para entrenar mejor la modalidad de cuerda.

Luis Rodríguez

Luis Rodríguez apunta que “ganamos competiciones andaluzas de la modalidad de cuerda sin tener en Córdoba instalaciones para entrenarla bien, pues tenemos campeones andaluces como Pablo Rodríguez y Lola Navarro”. Rodríguez aguarda con esperanza la reinauguración del rocódromo de Vista Alegre porque “nos daría una posibilidad más de practicar este deporte”.

Carlos Alonso

Carlos Alonso es uno de los responsables de los entrenamientos de tecnificación del MonkeyRock. Allí tiene a su cargo a promesas con edades que van desde los 12 hasta los 18 años. El objetivo primordial de Alonso es conseguir que sus deportistas “disfruten de la escalada, como nosotros en su momento, pues los objetivos deportivos acaban llegando solos”.

Contar con dos chicas en el Campeonato de España le supone “algo muy importante porque nunca habíamos logrado algo así. Poco a poco nos vamos defendiendo, con los recursos que tenemos, con respecto a otras provincias”.

Lucía Morales

Lucía Morales será una de las cordobesas que acudirán al Campeonato de España, gracias a la cuarta plaza que logró en el Campeonato de Andalucía de Estepona. A sus 16 años disfruta de un deporte que asegura “me encanta”. En el campeonato andaluz relata que “probamos las vías nuevas que se instalaron”.

Morales practica desde hace cuatro años un deporte que le motiva porque “cada semana hay bloques nuevos, retos que tienes que superar buscando diferentes soluciones”. A las chicas de su edad les anima a practicar su deporte porque “es muy bonito y te ayuda a superarte a ti misma”.

Lola Navarro

Lola Navarro es su 14 años campeona andaluza sub 17, por lo que será una de las referentes de la selección andaluza en Cáceres. La escalada la practica desde los siete años. Nos cuenta que se animó a iniciarse “tras probar la escalada de dificultad en una jornada de puertas abiertas”.

Navarro ha vivido con mucha alegría su victoria en el campeonato andaluz por haber derrotado “a chicas un año mayores”. El Campeonato de España lo espera con ganas porque “vamos a probar otros rocódromos y además, como voy a ir con amigas, vamos a disfrutar de la experiencia”.