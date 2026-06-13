El Atletismo Cordobés sella la permanencia en la Primera División por equipos en la temporada de su estreno

El Club de Atletismo Cordobés Córdoba Patrimonio ha conseguido la permanencia en la Primera División por equipos, la segunda categoría nacional de su deporte, en la que debutaba esta temporada. El conjunto cordobés cumplió con solvencia el objetivo en la final por la salvación disputada en Durango, donde terminó en la quinta plaza entre los ocho equipos participantes. En la tabña definitiva finalizó en la undécima plaza entre los 16 equipos en liza.

Ese resultado permitió a la entidad presidida por Manuel Sánchez Parra asegurar la continuidad en la categoría sin apuros, ya que descendían los dos últimos clasificados. De esta forma, el club cordobés podrá repetir la próxima campaña en una división exigente, en la que ha logrado asentarse en su primer año.

Un representante del club cordobés, durante una prueba de salto de longitud. / Víctor Castro

Los mejores puestos

El bloque cordobés construyó su permanencia a partir de varias actuaciones destacadas. Entre ellas sobresalieron las victorias de Gonzalo Cuns en la prueba de triple salto y del relevo 4x100, formado por José Antonio López, Óscar Izquierdo, David Fuentes y José Giner, que aportaron un impulso decisivo a la clasificación final del equipo.

Junto a esos primeros puestos, el Córdoba Patrimonio sumó también una serie de valiosos segundos lugares que reforzaron su puntuación global. Alcanzaron la segunda posición Martín Aguado en 800 metros, Óscar Izquierdo en 100 metros, Mario Ruda en 3.000 obstáculos, Carlos Muñoz en 5 kilómetros marcha y Miguel Ruiz en 3.000 lisos.

La permanencia supone un importante paso adelante para un club que sigue creciendo en estructura, resultados y presencia en el atletismo nacional. En su estreno en la categoría de plata, el Atletismo Cordobés ha demostrado que tiene nivel suficiente para competir con garantías y consolidarse entre los mejores equipos de la división. El objetivo ahora será dar continuidad a este proyecto y afrontar la próxima temporada con la ambición de seguir creciendo dentro del panorama estatal.