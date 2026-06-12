Juanma Moreno recibe al Real Priego Fundación Kutxabank tras su histórico título europeo

El Real Priego Fundación Kutxabank continúa recogiendo reconocimientos por la extraordinaria temporada que acaba de firmar. El último de ellos ha llegado de la mano del presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, que recibió al club prieguense en el Palacio de San Telmo para homenajearlo por su reciente conquista de la Copa de Europa de tenis de mesa.

Durante el acto, celebrado en el Salón de los Espejos de la sede de la Presidencia andaluza, Moreno destacó la dimensión del éxito conseguido por la entidad cordobesa, al que definió como “una proeza, un hito y una hazaña”. El dirigente andaluz subrayó además que el mérito del título se multiplica al haber sido logrado por un equipo “modesto y humilde”, pero al mismo tiempo “muy grande”, capaz de imponerse a rivales con más presupuesto, más recursos y procedentes de ciudades de mayor tamaño.

Para Juanma Moreno, la conquista continental del conjunto prieguense no es fruto de la casualidad, sino de una trayectoria construida a base de trabajo, esfuerzo y constancia a lo largo de más de tres décadas. En ese sentido, defendió que el dominio del club tanto en España como ahora en Europa responde a una realidad estructural y no coyuntural, fruto de un proyecto sólido sembrado durante muchos años.

El presidente del Real Priego Fundación Kutxabank, Jesús Machado, durante el acto de reconicimiento. / Francisco J. Olmo

Un título histórico

El presidente andaluz incidió también en el valor histórico del logro, al considerar que se trata del primer título europeo conquistado por una entidad española de tenis de mesa en categoría masculina, una circunstancia que, a su juicio, proyecta la imagen de Andalucía por toda Europa como una tierra ambiciosa y sin complejos ante los grandes retos.

Moreno puso en valor igualmente el palmarés del club, al que calificó de “apabullante”, con once títulos de la Superdivisión masculina y diez Copas del Rey, a los que ahora se añade, en sus palabras, “el trofeo más preciado”, el de campeón de Europa. En su intervención quiso destacar de forma especial la figura de Carlos Machado, capitán del equipo y uno de los grandes referentes históricos del tenis de mesa español, así como el trabajo de la directiva, el cuerpo técnico y todos los integrantes del club.

El dirigente andaluz expresó además su deseo de que el Real Priego vuelva a ser recibido en el futuro por nuevos éxitos y defendió que este tipo de actos ayudan no solo a poner en valor el tenis de mesa, sino también a extender el espíritu deportivo y la cultura del esfuerzo entre los hogares andaluces.

Un sueño impensable

Por parte del club, su presidente, Jesús Machado, agradeció el reconocimiento institucional y definió el momento como “un hito histórico”, un sueño que hace años parecía impensable. Machado recordó que detrás de este título hay “mucho trabajo, mucha constancia y mucha pasión”, y quiso poner el foco en que la Copa de Europa no pertenece únicamente a una plantilla concreta, sino a un proyecto de 33 años de recorrido.

El acto concluyó con la entrega a Juanma Moreno de una camiseta del club con su nombre, en un gesto protagonizado por el propio Jesús Machado y por el capitán del equipo, en una jornada más de homenaje para una entidad que ya forma parte de la historia grande del deporte cordobés y andaluz.