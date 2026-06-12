Eduardo Pérez asumirá el banquillo del Coto Córdoba femenino para liderar un proyecto de ascenso

El Coto Córdoba femenino ya tiene definido uno de los movimientos clave de su nuevo proyecto. La entidad presidida por Rafael Blanco ha apostado por el técnico cordobés Eduardo Pérez como nuevo entrenador de su primer equipo femenino, una elección con la que refuerza su intención de seguir creciendo en la N1 Nacional y de mirar con ambición hacia el ascenso a Liga Femenina 2. Pérez sustituirá en el cargo a Miguel Ángel Aguayo.

La llegada de Pérez supone la incorporación de un entrenador con una trayectoria consolidada dentro del baloncesto andaluz y con experiencia en distintos contextos competitivos. Formado en las filas del Colegio Virgen del Carmen, el preparador cordobés ha ido construyendo su carrera desde la base hasta alcanzar categorías de mayor exigencia, siempre con un sello ligado al trabajo formativo y al crecimiento de proyectos con aspiraciones.

Eduardo Pérez, en el centro, en un tiempo muerto del Baloncesto Sevilla. / CÓRDOBA

La trayectoria del entrenador formado en El Carmen

Uno de sus primeros ciclos más destacados lo desarrolló precisamente en el conjunto carmelita, al que dirigió con éxito entre 2016 y 2019 en la Primera Nacional. Aquella etapa le permitió asentarse como uno de los técnicos emergentes del baloncesto cordobés y le abrió el camino hacia nuevos retos en la provincia.

Posteriormente tomó las riendas del Unicórdoba, un equipo con el que siguió ampliando su recorrido y al que llevó a disputar dos fases finales nacionales, firmando además una notable sexta posición en categoría cadete en 2023. Su trabajo en la formación y en el desarrollo de jóvenes jugadoras fue uno de los rasgos más valorados de esa etapa.

El siguiente paso llegó en el verano de 2023, cuando fichó por el Baloncesto Sevilla. En el club hispalense vivió una etapa relevante, ya que formó parte de un proyecto que logró el ascenso desde Liga Femenina 2 hasta la Liga Challenge en la campaña 2024-25. Su vinculación con la entidad sevillana se prolongó hasta el pasado mes de enero, antes de abrir ahora una nueva etapa en Córdoba.

El reto de un conjunto en plena progresión

El reto que le espera en el Coto Córdoba femenino no será menor. El club quiere dar un paso adelante competitivo y pelear por cotas más altas en la N1 Nacional, una ambición que previsiblemente obligará también a reforzar la plantilla con jugadoras de fuera de la provincia para elevar el nivel del grupo y acercarlo a las exigencias de una lucha real por el ascenso.

La elección de Eduardo Pérez apunta precisamente en esa dirección: la de un proyecto que busca estructura, competitividad y crecimiento. El Coto Córdoba femenino ya tiene entrenador. Y también una hoja de ruta clara.

Paco Zafra: "Entrena al máximo"

Desde la dirección deportiva, Paco Zafra destaca que el perfil de Pérez responde a la idea de crecimiento que persigue la entidad. "A nivel baloncestístico, entrena al máximo, exprime siempre sus recursos al máximo", señala el director deportivo del CCB, que considera estas cualidades del nuevo técnico.

Eduardo Pérez afronta esta nueva etapa con ilusión y con el objetivo de seguir construyendo un equipo competitivo que pueda aspirar a metas más ambiciosas. El nuevo entrenador reconoce que el desarrollo del proyecto dependerá en parte de la configuración definitiva de la plantilla durante los próximos meses.

Eduardo Pérez pide refuerzos para "elevar el techo competitivo del equipo"

"Si somos capaces de encajar alguna jugadora en el proyecto, pues podemos tener un poco más de ambición", explica el técnico, que considera que la llegada de nuevos refuerzos podría elevar el techo competitivo del equipo.”, explica.

Pérez marca una hoja de ruta clara para la próxima temporada, en alusión a “intentar dar un salto más e intentar entrar en play-off".