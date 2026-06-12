David Fernández, nuevo entrenador del Córdoba Futsal tras la salida de Emanuel Santoro

El Córdoba Futsal ha resuelto con rapidez una de las grandes incógnitas de su planificación para la próxima temporada. El club ha anunciado la llegada de David Fernández al banquillo del primer equipo, donde sustituirá al argentino Emanuel Santoro, cuya etapa quedó cerrada de manera oficial apenas un día antes.

La elección de Fernández supone una apuesta por alguien de la casa. El técnico granadino venía desempeñando su labor al frente del filial y conoce de primera mano la estructura deportiva de la entidad, así como buena parte del talento que emerge desde la base del club.

La operación llama todavía más la atención por el contexto de las últimas semanas. El pasado 5 de mayo, el propio David Fernández había anunciado en sus redes sociales su salida del Córdoba Futsal, en medio de la indefinición que rodeaba su situación. Incluso hace apenas unos días, el Melilla había comunicado su incorporación como entrenador de su equipo de Segunda B. Sin embargo, el giro de los acontecimientos ha terminado devolviéndolo a Córdoba para asumir ahora el reto más importante de su carrera reciente: dirigir a un equipo de Primera División.

El nombramiento de David Fernández, unido a la decisión de no dar continuidad a Santoro, refuerza además la sensación de que José García Román seguirá teniendo un peso decisivo en el rumbo del club. De hecho, ambas decisiones han sido tomadas por el actual presidente, pese a que hace menos de un mes había anunciado su intención de abandonar la entidad el próximo 30 de junio.

En el plano deportivo, el nuevo entrenador se encontrará con una plantilla todavía muy abierta y pendiente de reconstrucción. A día de hoy, el Córdoba Futsal cuenta con contrato con los porteros Víctor y Fabio, el cierre Hugo, los alas Enzo Báez y Javi Aranda, y el pívot argentino Tomás Pescio. Por el contrario, el paraguayo Arnaldo Báez ya ha puesto rumbo a El Ejido, un recién ascendido que será rival directo de los cordobeses en la pelea por la permanencia.

David Fernández inicia así una etapa marcada por la exigencia y por la necesidad de construir un bloque competitivo en un verano que se presenta intenso en las oficinas del club. El nuevo técnico tendrá ahora la misión de liderar un proyecto que deberá rearmarse con rapidez para afrontar con garantías otra temporada en la élite del fútbol sala nacional.