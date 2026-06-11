El nuevo hito de Pablo Tamba: el primer cordobés formado en la provincia que llega a la ACB con un contrato profesional en 28 años

El ala-pívot cordobés Pablo Tamba ya es oficialmente jugador del Baxi Manresa. El pontanés de 22 años ha firmado por dos temporadas por la entidad catalana.

El cordobés formado en el CB Puente Genil, el Ciudad de Córdoba y el Unicaja Málaga ha llegado a la máxima categoría española procedente de la universidad estadounidense de Louisiana State.

Tamba ha firmado un contrato profesional por dos temporadas. Con el pontanés serán 17 los jugadores cordobeses que habrán disputado al menos un partido en la ACB. Sin embargo, son bastante menos los que lo han conseguido con un contrato profesional con el primer equipo y habiéndose formado en sus inicios en la provincia. Solo cuatro, Jesús Lázaro, Curro Ávalos, Juan Ignacio Romero y Jorge García lo han conseguido hasta hoy de esta manera. Pablo Tamba será así el quinto y el primero en 28 años en debutar dándose estas circunstancias.

Pablo Tamba, en un choque de la temporada 25-26. / LSU

Jesús Lázaro

El listado lo abrió el base Jesús Lázaro, formado en Salesianos hasta que se marchó al Caja de Ronda, ahora Unicaja de Málaga. El director de juego compitió durante doce temporadas en la élite entre los años 1989 y 2006 en el Unicaja (7 campañas), Manresa (5), Breogán (2) y Alicante (1). Formó parte de aquel mítico Manresa que con el liderazgo de Chichi Creus ganó 1 Liga y 1 Copa del Rey. También logró un título de Copa y otro de Liga con el Unicaja.

Jesús Lázaro, en Córdoba. / CÓRDOBA

Curro Ávalos

Otro base, Curro Ávalos, jugó con el Unicaja Ronda –luego Unicaja Málaga- entre los años 1991 y 1999. El director de juego fue uno de los integrantes del aquel equipo tan recordado que estuvo a punto de ganar la Liga de la temporada 94-95 con el no triple de Mike Ansley. Ávalos se formó en el Maristas antes de poner rumbo a Málaga.

Curro Ávalos, con la selección española. / CÓRDOBA

Juan Ignacio Romero

El tercer cordobés de este listado es el pívot Juan Ignacio Romero. El de Pedroche compitió en la liga provincial sénior cordobesa con el equipo de su pueblo antes de fichar por el Real Madrid. Entre los años 1993 y 2002 compitió en la ACB con el Real Madrid (tres temporadas), Caja San Fernando (5) y Lleida (1). Con el Real Madrid ganó 1 Liga y 1 Euroliga. También jugó la final de la ACB del 99 con el Caja San Fernando. Con la selección logró la plata en el Europeo del 99.

Nacho Romero, con el Melilla. / CÓRDOBA

Jorge García

Jorge García se formó en Franciscanos y el Colegio Virgen del Carmen antes de irse al Real Madrid. Seis años compitió en la máxima categoría con el Murcia (1), Alicante (2) y Fuenlabrada (3). Posteriormente logró nada menos que ocho ascensos a la ACB entre los años 2000 y 2017 con el Lucentum Alicante, Bilbao, Ford Burgos y San Pablo Burgos.

El estreno de Jorge García en la ACB llegó en 1998 con el Murcia. Por tanto, en el próximo mes de octubre, cuando previsiblemente debute Tamba en la ACB, habrán pasado 28 años desde el último caso de un cordobés que lo logró con un contrato profesional con el primer equipo y habiéndose formado en sus inicios en la provincia.

Jorge García, tras un ascenso a la ACB. / CÓRDOBA

Bello, Ibáñez, Mendoza y Torrubia

Durante los años iniciales de Lázaro y Ávalos en Málaga, otros cuatro cordobeses llegaron a debutar en la ACB. Hablamos del base Pedro Bello, el alero Rafa Ibáñez y los pívots Antonio Mendoza y José Torrubia. Todos ellos jugaron partidos en la ACB entre los años 1989 y 1992 como integrantes del equipo júnior. Los cuatro acabaron fichando en 1992 por el Cajasur Juventud para competir en Primera B.

Los hermanos Reyes

Los dos cordobeses con una trayectoria más exitosa en la ACB son los hermanos Alfonso y Felipe Reyes, sobre todo el segundo. Ambos, sin embargo, no llegaron a tocar un balón en su carrera en Córdoba, pues sus trayectorias como jugadores de formación las desarrollaron en Madrid con el Estudiantes.

Huertas y Baena

Otros dos cordobeses compitieron en la élite con un contrato profesional pero sin formarse en Córdoba. El base Rafa Huertas se crió en Málaga con el Unicaja, antes de alcanzar la ACB con el Unicaja y el Menorca. El pívot José Ángel Baena, que compitió en la ACB con el Cajamadrid y el Breogán, se formó en Madrid.

Bonhome, Muñoz y Corraliza

Entre los años 2008 y 2024 han llegado a disputar algún partido en la ACB cuatro cordobeses formados en la provincia pero que debutaron como integrantes del equipo júnior de su club. Se trata del alero maleno Joaquín Bonhome, en el 2009 con el Cajasol Sevilla, el base rambleño Lucas Muñoz, en el 2019 con el Unicaja, Ismael Corraliza, en el 2021 con el UCAM Murcia, y el hermano mayor de Pablo Tamba, Ismael Tamba, en el 2020 con el Unicaja.

Luque, Santos y Del Pino

También jugaron algún partido con un equipo ACB siendo júniors, pero en una competición europea, el pívot Miguel Ángel Luque (Joventut de Badalona) y Rafa Santos y Guillermo del Pino (Unicaja).