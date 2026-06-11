El Córdoba Futsal no renueva a Emanuel Santoro y abre una nueva etapa en su banquillo

El Córdoba Futsal continúa dando pasos en la planificación de la próxima temporada y ya ha tomado una decisión importante en su estructura deportiva. El club blanquiverde ha decidido no renovar a Emanuel Santoro, entrenador del primer equipo durante las dos últimas campañas, una vez finalizado el contrato que le vinculaba a la entidad hasta el final del curso 2025-26.

La salida del técnico argentino se produce en un momento de cambios dentro del club, que sigue perfilando su proyecto para la próxima temporada mientras permanece abierta la incógnita institucional sobre el futuro de su presidente, José García Román, que aún no ha aclarado de forma definitiva si mantendrá su intención de dejar el cargo o si finalmenteado de forma definitiva continuará al frente de la entidad.

La marcha de Santoro se suma a otros movimientos ya conocidos en las últimas semanas, como las bajas de Pablo del Moral y del paraguayo Arnaldo Báez, dentro de un proceso de reestructuración que afecta tanto a la plantilla como al cuerpo técnico.

Santoro da instrucciones en un encuentro. / A.J. González

Su llegada al banquillo

Santoro asumió el puesto de primer entrenador en la temporada 2024-25, después de haber sido segundo de Josan González, al que relevó en el banquillo del primer equipo. En sus dos cursos al frente del Córdoba Futsal dirigió un total de 60 partidos en Primera División, con un balance de 17 victorias, 13 empates y 30 derrotas.

Sus números reflejan un porcentaje del 35,5% de los puntos obtenidos, un registro muy similar al de su antecesor, que dejó el cargo con un 37,3%. Más allá de las estadísticas, Santoro cierra su etapa habiendo cumplido el gran objetivo deportivo del club: mantener al equipo con relativa solvencia en la máxima categoría, firmando un duodécimo puesto en la temporada 2024-25 y un decimotercer lugar en la 2025-26.

El Córdoba Futsal abre ahora un nuevo escenario en su banquillo, con la vista puesta en la elección del técnico que liderará al equipo en la temporada 2026-27, dentro de un verano que se presenta decisivo para el futuro deportivo e institucional del club.

La plantilla actual

El Córdoba Futsal tiene por el momento con contrato a los porteros Víctor y Fabio, al cierre Hugo, a los alas Enzo Báez y Javi Aranda y al pívot argentino Tomás Pescio.