Miguel Gómez: “Ver a una persona subir 15 metros en 5 segundos es difícil de imaginar hasta que lo ves con tus propios ojos”

Hablar de Miguel Gómez es hacerlo de uno de los principales especialistas españoles en escalada de velocidad. El madrileño conquistó el título de campeón de España en 2023, se ha consolidado como integrante habitual de la selección nacional y recientemente alcanzó uno de los mayores hitos de su trayectoria al subir al podio de una Copa de Europa de Velocidad. Su progresión le ha permitido abrirse paso en una disciplina que tendrá protagonismo en GRAVITEO, el festival gratuito que reunirá en el Circuit de Barcelona-Catalunya del 17 al 19 de julio algunas de las principales disciplinas urbanas.

La World Climbing Europe Series de velocidad formará parte de un programa que también incluirá competiciones oficiales de skateboarding, scooter freestyle, roller freestyle y escalada en bloque, además de pruebas de patinaje de velocidad y carreras populares. En este contexto, Miguel Gómez analiza la evolución de la escalada de velocidad, su creciente capacidad para conectar con nuevos públicos y los retos mentales que supone competir en una modalidad donde todo se decide en cuestión de segundos.

Circuit de Barcelona-Catalunya El Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá GRAVITEO Urban Sports Festival, un evento organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat - Generalitat de Catalunya, Fundación Deporte Joven, Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, y el patrocinio de ColaCao. El festival reunirá competiciones internacionales y nacionales de deportes urbanos, música y actividades deportivas abiertas al público. ¡Inscríbete!

Un deporte sin margen de error

La participación en GRAVITEO llega en una fase especialmente intensa de la temporada. Sin embargo, el deportista español asegura que competir es precisamente la recompensa a todo el trabajo realizado durante el año. “Se gestiona con mucha ilusión. Nos encanta competir y tener la oportunidad de hacerlo en casa y en un evento así es algo muy especial. El calendario es exigente, pero entrenamos todo el año para vivir momentos como estos. Poder encadenar competiciones y compartirlas con el público es una oportunidad brutal”.

Aunque desde fuera pueda parecer una disciplina sencilla de interpretar, Gómez recuerda que detrás de cada ascenso existe una enorme complejidad técnica. La diferencia entre ganar y perder puede encontrarse en un detalle mínimo. “Es un deporte con una complejidad técnica extrema y que requiere una precisión absoluta. Cualquier mínimo error te puede hacer fallar y perder una carrera. No hay margen de error”. Para el escalador español, una de las mayores dificultades consiste en conseguir que la preparación física y la concentración mental funcionen de forma perfectamente coordinada. “Lo más complicado es lograr que la mente y el cuerpo trabajen al unísono en una situación de máxima presión. Gestionar eso es un arte, porque cada competición es diferente”.

La velocidad, una puerta de entrada a la escalada

Esa combinación de espectacularidad y sencillez para el espectador es precisamente una de las razones que explican el crecimiento de la disciplina. Gómez considera que la velocidad posee una capacidad única para enganchar incluso a quienes nunca han tenido contacto con la escalada. “Creo que la gran ventaja que tiene la escalada de velocidad es que es muy fácil de entender. Cualquier persona, aunque nunca haya escalado, puede ver una carrera y comprender lo que está pasando. Eso permite vivir la emoción de la competición desde el primer momento”. A su juicio, esta accesibilidad convierte a la modalidad en una herramienta ideal para acercar la escalada a nuevos públicos. “La velocidad tiene un papel muy importante acercando la escalada a todo el mundo y despertando el interés por este deporte”.

Miguel Gómez competirá en la World Climbing Europe Series de GRAVITEO / Cedida

Ese crecimiento también se refleja en España, donde cada vez más personas siguen las competiciones internacionales. En ese contexto, Gómez considera que eventos como GRAVITEO representan “una oportunidad buenísima para seguir dando visibilidad a la escalada en nuestro país. Además, competir en casa siempre tiene algo especial y supone una motivación extra… Poder sentir el apoyo del público y de toda la gente que sigue este deporte hace que la experiencia sea todavía mejor”.

Cinco segundos de máxima intensidad

La gestión mental adquiere una importancia decisiva en una disciplina donde cada intento dura apenas unos segundos. Gómez tiene claro cuál es su estrategia cuando llega el momento de colocarse en la línea de salida. “Intento dejar la mente en blanco y centrarme solo en el presente. Miro la primera presa que voy a agarrar e intento dejar que el cuerpo haga lo que ha entrenado miles de veces”. En esos instantes previos, “cualquier pensamiento puede convertirse en una distracción y hacerte fallar. A veces es inevitable que aparezcan nervios o dudas, pero intento dejarlos pasar y volver a enfocarme en el presente”.

Para quienes descubran este deporte por primera vez en GRAVITEO, Gómez tiene un argumento sencillo para convencerles de que se acerquen a la competición. La experiencia en directo asegura, es muy diferente a cualquier imagen vista en televisión o redes sociales. “Les diría que verla en directo es impresionante. Ver a una persona subir 15 metros en menos de cinco segundos es algo difícil de imaginar hasta que lo ves con tus propios ojos”.

Una espectacularidad que convierte cada carrera en una explosión de intensidad. “Es la prueba más rápida de los Juegos Olímpicos, así que cada carrera se vive con una intensidad brutal”, concluye el escalador español, que buscará compartir esa emoción con el público durante su participación en GRAVITEO.