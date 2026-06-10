José García Román medita seguir una temporada más en el Córdoba Futsal

El Córdoba Futsal sigue proporcionando novedades en unas semanas claves para su futuro. El presidente, José García Román, tenía decidido abandonar la presidencia el próximo 30 de junio. Sin embargo, los últimos acontecimientos pueden provocar un cambio de rumbo de última hora.

La detención el pasado de lunes de Ramón Lázaro, la persona con la que tenía más avanzadas -casi cerradas- las negociaciones para ceder la presidencia, puede provocar que siga al menos un año más al frente de la entidad blanquiverde.

Lázaro, actual presidente del Ribera Navarra de fútbol sala y todavía del Tudelano, fue detenido el lunes dentro de una operación policial a nivel internacional, en la que ha colaborado la Europol y la Interpol, en un operativo contra una organización a la que se atribuyen presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude en subvenciones, alzamiento de bienes, falsedad documental, estafa y delitos contra la Hacienda Pública. La actuación se saldó con un total de siete detenidos.

Lázaro ya había cerrado la venta del Tudelano de fútbol a un grupo de empresarios navarros. Sin embargo, todo lo sucedido ha provocado que esta entidad anuncie a través de sus redes sociales el aplazamiento del acto de presentación. Además, había anunciado su marcha del Ribera Navarra. Estos días estaba esperando ofrecimientos para meditar el traspaso de poderes en el club de fútbol sala.

Mientras tanto, en Córdoba, José García Román ha empezado a meditar la opción de seguir un año más al frente del club. El pasado lunes dijo que daba por “descartada” la opción Ramón Lázaro, pese a que reconoció que “era una opción”.

Durante los últimos días ha contactado con varios empresarios cordobeses para intentar que alguno asuma el mando del club. De no conseguirlo, ha apuntado que la próxima semana tomará una decisión final sobre la cuestión.

A día de hoy, seguiría al frente de la entidad, con el objetivo de no dejar a Córdoba sin fútbol sala de Primera División. El tiempo corre y lo sabe, así que de una manera inminente anunciará su decisión, para entre otras cosas, evitar la marcha de jugadores, como ya le ha ocurrido con Arnaldo Báez, pues García Román ha reconocido que se ha ido ante la situación de “indefinición” actual en el club blanquiverde.