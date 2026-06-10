Éxito rotundo del nuevo formato de la Champions femenina: "En audiencia, la competición ha marcado un nuevo hito"

Con el Barça como flamante campeón después de la victoria en Oslo contra el Olympique de Lyon, la UEFA hace balance de esta primera temporada con el nuevo formato de la Champions femenina. Los estrenos no siempre funcionan, pero, esta vez, el organismo se muestra satisfecho con los resultados. "Un crecimiento sin precedentes, un acceso más amplio y un ecosistema europeo más sólido", concluye el informe sobre la temporada que ahora se cierra.

"Desde el punto de vista deportivo, el nivel ha sido excepcional y, en cuanto a la audiencia, la competición ha marcado un nuevo hito para el fútbol femenino de clubes. Y, por supuesto, la final en sí, que volvió a agotar las entradas en una nación con una larga tradición en el fútbol femenino como Noruega, nos brindó todo lo que esperábamos y mucho más", explicó Nadine Kessler, directora de Fútbol Femenino de la UEFA.

El interés por la competición sigue creciendo y así lo demuestran los datos recogidos. "La audiencia ya se había más que duplicado con respecto a la temporada pasada, con más de 39,7 millones de espectadores registrados a lo largo de la competición antes de la final, una cifra que se prevé que alcance al menos los 44,5 millones una vez se confirmen los datos de audiencia de la final. Los partidos se retransmiten ahora en 207 territorios, combinando una cobertura de primera calidad con una amplia accesibilidad, incluyendo 30 operadores socios de televisión en abierto sólo para la final, lo que significa que esta ha sido la final de la UEFA Women's Champions League con mayor disponibilidad hasta la fecha", recoge el informe.

"La renovada fase liga ofreció 54 enfrentamientos únicos —más del doble que el formato anterior—, lo que permitió que los choques de alto nivel y gran repercusión mediática se produjeran antes, eliminando los partidos repetitivos y manteniendo la tensión competitiva en todo momento. La fase eliminatoria siguió el mismo camino, con un fútbol de alta intensidad disputado ante un público numeroso en estadios emblemáticos, con márgenes ajustados y resultados inciertos", recalca el informe.

Una nueva competición

"Con la incorporación de la UEFA Women's Europa Cup, se puede ver que no nos limitamos a realizar pequeños ajustes en la élite, sino que nos centramos realmente en construir un sistema. Uno en el que muchos clubes y jugadoras puedan competir y que impulse un mayor desarrollo a nivel nacional", recalcó Nadine Kessler.

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"Para muchos clubes, las campañas europeas eran antes una ambición lejana o terminaban demasiado pronto como para impulsar un desarrollo significativo. La nueva competición aborda esa carencia, ofreciendo un acceso más amplio a la competición europea y una segunda vía para los equipos eliminados en las primeras fases de la fase previa de la UEFA Women's Champions League. Al ampliar el acceso y prolongar la participación de los clubes en la competición europea, la nueva competición está reforzando la profundidad competitiva. Esta temporada participaron un total de 43 clubes de 28 federaciones, con 13 federaciones nacionales representadas solo en la fase eliminatoria", secunda el escrito.