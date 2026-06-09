El Open de Palma del Río estrena impulso institucional y refuerza su dimensión internacional

El Open Diputación Ciudad de Palma del Río ya calienta motores para una nueva edición que volverá a situar a la localidad palmeña en el mapa del tenis internacional femenino. Ya se ha presentado el cartel oficial del torneo, que se celebrará del 22 al 28 de junio en las pistas de El Pandero y que llega con una novedad destacada: la Diputación de Córdoba asume el protagonismo institucional en el patrocinio principal del evento.

El torneo inicia así una nueva etapa tras la salida de Generali como patrocinador, un cambio que no resta peso a una cita ya consolidada, sino que refuerza su respaldo público y su vocación de continuidad. El Open volverá a contar con una dotación de 40.000 dólares en premios y mantendrá su condición de referencia dentro del circuito internacional femenino.

Uno de los momentos centrales de la presentación fue la explicación del cartel anunciador, obra de Miguel Caro, que además dirige el torneo. El autor quiso reflejar en la imagen la unión entre Palma del Río y el tenis, utilizando como eje visual una raqueta antigua unida al árbol de la naranja, uno de los grandes símbolos de la ciudad. La composición incorpora además referencias estéticas a Córdoba, como la cerámica andaluza, los patios y la luz cambiante del cielo al atardecer.

Asistentes a la presentación del torneo de tenis femenino de Palma del Río. / CÓRDOBA

El diseño del cartel anunciador

Durante el acto intervino también el presidente de la Asociación de Tenistas Palmeños, Manuel Vera, que agradeció el respaldo de la Diputación de Córdoba y puso el foco en otro de los logros recientes del torneo: la estrella concedida por la ITF Women. Esta distinción reconoce a los eventos que cumplen y superan los estándares organizativos del circuito internacional, mejorando la experiencia global de las jugadoras participantes.

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, destacó igualmente la relevancia deportiva y organizativa de una cita que volverá a reunir a más de 60 tenistas de carácter internacional en las instalaciones de El Pandero. En su intervención valoró el esfuerzo conjunto de la asociación organizadora, los patrocinadores y las administraciones implicadas, además del trabajo realizado desde el Patronato Deportivo Municipal.

Por parte de la Diputación, el diputado de Deportes, Antonio Martín, subrayó la voluntad de la institución provincial de impulsar un torneo que, a su juicio, merece seguir creciendo y no perder peso dentro del calendario deportivo cordobés. Ese respaldo refuerza la sensación de que el Open de Palma del Río entra en una fase de consolidación aún mayor.ç

Una imagen reforzada

Con una imagen renovada, apoyo institucional reforzado, excelencia reconocida por la ITF y una nueva semana de tenis de alto nivel en el horizonte, Palma del Río volverá a abrir sus puertas al circuito internacional femenino a finales de junio.