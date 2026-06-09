Montoro se prepara para otra gran noche de atletismo con su carrera nocturna

Montoro ya calienta motores para una de las citas más especiales del calendario provincial. La Carrera Popular Nocturna Ciudad de Montoro se celebrará este sábado, 13 de junio de 2026 y volverá a convertir el casco histórico de la localidad en un gran escenario para el atletismo popular, en una prueba organizada por el Club Atletismo Montoro y el Ayuntamiento de Montoro. Jesús Alguacil es el favorito a la victoria.

La prueba reina tendrá una distancia de 10 kilómetros y arrancará a las 22.00 horas, con salida y meta en el Plano de la Feria. El recorrido atravesará algunos de los enclaves más reconocibles del municipio, como el Puente Mayor, el meandro del Guadalquivir y distintos puntos del casco histórico, en un trazado a una sola vuelta que vuelve a presentar a Montoro como una de las nocturnas más singulares de la provincia.

El programa incluirá también las carreras de base, que comenzarán a partir de las 20.00 horas, con distancias adaptadas por edades. Habrá pruebas para las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete, además de una categoría para atletas con discapacidad psíquica.

Un grupo de atletas, en la carrera Nocturna Trotacalles. / Víctor Castro

Inscripciones abiertas

La organización mantiene abierto el plazo de inscripción hasta el 10 de junio a las 23.55, tanto para la prueba de mayores como para las categorías menores. La cuota de inscripción tiene un coste de 10 euros para los mayores y de 5 euros para los menores.

Habrá un avituallamiento en el Paseo de la Ribera, así como una meta ambientada en el Plano de la Feria. La prueba forma parte del ecosistema de carreras que impulsa el club montoreño. El itinerario guiará la zancada fluida de los participantes por la emblemática Plaza del Charco, el entorno monumental de la Iglesia del Carmen, y las vibrantes calles El Santo y Cervantes, para confluir finalmente en una espectacular Plaza de España.

Todo el trazado urbano se encuentra perfectamente acondicionado y bañado por la cálida iluminación del alumbrado público, garantizando una visibilidad excelente y una atmósfera urbana mágica y segura en cada metro sobre el asfalto y los adoquines.

Jesús Alguacil, el máximo favorito

Esta duodécima edición contará con un nivel deportivo de excepción. Se confirma la participación del atleta cordobés y gran favorito de la afición, Jesús Alguacil, quien acude a Montoro dispuesto a grabar su nombre en el palmarés de una de las citas nocturnas más icónicas de la provincia.