Francis Alonso será la estrella del Campus Kutxabank Ciudad de Córdoba

El Campus Kutxabank Ciudad de Córdoba contará este año con un invitado de excepción: el jugador internacional Francis Alonso, uno de los nombres propios del baloncesto español y actual segundo máximo anotador nacional de la ACB. Su presencia se presenta como el gran atractivo de una edición que reunirá a cerca de un centenar de niños y niñas y que volverá a convertir a La Carlota en punto de encuentro para la formación y la promoción del baloncesto base.

El campus se celebrará los próximos 12, 13 y 14 de junio, consolidándose como una de las citas de referencia para los jóvenes aficionados al baloncesto en la provincia. La iniciativa mantiene así una línea de crecimiento sostenido y refuerza su apuesta por ofrecer experiencias de valor a los participantes, ahora con la presencia de uno de los jugadores más destacados del panorama nacional.

El acto de presentación contó con la participación del gerente del Club Baloncesto Ciudad de Córdoba, Enrique Garrido, y del director de Patrocinio de Kutxabank en Córdoba, José Fernando Peña. Durante su intervención, Garrido destacó que esta edición supone “un paso más” para el campus gracias a la incorporación de Francis Alonso, a quien situó como un referente ideal para los más jóvenes.

Un momento especial para el campus

Además, subrayó que esta edición llega en un momento especialmente simbólico para el baloncesto cordobés, marcado por el reciente ascenso del club a Primera FEB. En ese contexto, defendió la importancia de que los niños y niñas puedan vivir experiencias cercanas junto a figuras destacadas del baloncesto profesional.

Por su parte, José Fernando Peña puso el acento en la dimensión educativa de la actividad. El representante de Kutxabank destacó que el Club Baloncesto Ciudad de Córdoba transmite a través de este evento valores fundamentales como la cultura del esfuerzo, la convivencia y el trabajo en equipo, principios con los que la entidad financiera asegura sentirse plenamente identificada. La organización ha recordado además que el plazo de inscripción finalizará este viernes, por lo que las personas interesadas en participar deberán formalizar su solicitud antes de esa fecha.

Con esta nueva edición, el Campus Kutxabank Ciudad de Córdoba vuelve a reforzar su identidad como una propuesta que combina formación, convivencia y baloncesto, ahora con el aliciente añadido de contar con uno de los grandes referentes nacionales del momento.