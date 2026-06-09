La Copa Habitantes 2026 arranca en Córdoba con 17 equipos y una apuesta clara por la comunidad

La Copa Habitantes Córdoba 2026 ya calienta motores para una nueva edición que refuerza su identidad como torneo de baloncesto con vocación de comunidad. La competición, que echará a andar el próximo domingo, 14 de junio, reunirá a un amplio abanico de equipos en una propuesta que mezcla deporte, pertenencia y ambiente colectivo.

El espíritu de la cita se basa en el lema “Más que un torneo, somos comunidad”, la Copa Habitantes se presenta como una competición que quiere ir más allá de los resultados para poner en valor el sentimiento de grupo y la convivencia alrededor del baloncesto. El respaldo de Imdeco también aparece reflejado en el cartel, lo que refuerza el peso de la iniciativa dentro del calendario deportivo local.

En esta edición figuran 17 equipos inscritos, una cifra que confirma la dimensión creciente del torneo. La nómina anunciada incluye a Habitantes Alcolea, Unicor A, New Córdoba A, Ítaca Legal Cordobasket, Adeba, Chiken, Cordobasket, Almodóvar, Unicor B, CB Europa, Skull A, Skull B, Adventus 77, Juventud La Siesta, The Last Dance, Los Peñarroya Miners y New Córdoba B. La variedad de nombres y procedencias dibuja un campeonato con fuerte acento cordobés y con presencia de proyectos muy distintos unidos por la misma pasión por el baloncesto.

Un torneo con un valor único

El cartel también proyecta una imagen muy reconocible de Córdoba, con varios elementos visuales del patrimonio de la ciudad integrados en el diseño, una decisión que conecta el torneo con su entorno y le da una identidad muy marcada. La Copa Habitantes no se anuncia solo como una competición deportiva, sino como una cita que busca reforzar una cultura propia en torno al baloncesto local.