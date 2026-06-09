El ala-pívot pontanés Pablo Tamba apunta a debutar en la ACB con el Manresa

El ala-pívot pontanés Pablo Tamba dará un nuevo salto en su carrera en los próximos días, ya que está muy cerca de cerrar un contrato por dos años con el Manresa de la ACB. La provincia volverá así a tener a un jugador en la máxima categoría cinco años después, pues no contaba con ninguno desde la retirada en 2021 de Felipe Reyes.

Tamba llegará al club catalán después de cerrar su etapa en la Universidad de Luisiana State (LSU) con una campaña de notable consistencia. Tamba fue titular en los 32 partidos de la temporada 2025-26 y firmó medias de 7,9 puntos, 7,3 rebotes, 1,5 asistencias y 1,1 robos en 28,7 minutos por encuentro.

Su recorrido universitario también deja una cifra de enorme peso: LSU recoge que el pontanés cerró su trayectoria NCAA con 111 partidos disputados, lo que confirma la dimensión de una carrera larga y estable en Estados Unidos. Ese volumen competitivo refuerza su perfil como jugador preparado para dar el salto a un contexto profesional más exigente.

Pablo Tamba intenta colocar un tapón. / LSU

El primer cordobés con 100 partidos en la NCAA-1

El ala-pívot de Puente Genil firmó un hito para el deporte provincial al convertirse en el primer cordobés en alcanzar los 100 partidos en la NCAA-1. Además, se ha marchado de Estados Unidos como el cordobés con más puntos, rebotes y partidos jugados en la historia de la NCAA-1.

Mientras tanto, el menor de los hermanos Tamba ya ha vuelto a estar en el radar del baloncesto español. La FEB lo incluyó entre los 12 jugadores convocados por Chus Mateo para un training camp de seguimiento de jóvenes talentos celebrado en Madrid del 15 al 20 de mayo, una concentración pensada para observar a jugadores mayores de 20 años con proyección hacia la selección absoluta.

Pablo Tamba se encuentra así en un punto de inflexión. Si se confirma su aterrizaje en Manresa, el baloncesto cordobés volverá a mirar de frente a la ACB con uno de sus talentos más prometedores.