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Atletismo

La villafranqueña Lucía Japón conquista España y confirma el gran futuro del atletismo cordobés

La atleta de Villafranca de Córdoba se proclama campeona de España sub 16 de salto de altura en La Nucía, consolidando una temporada brillante en la que también ya había ganado el oro nacional en pista cubierta

Lucía Japón realiza un salto.

Lucía Japón realiza un salto. / CÓRDOBA

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Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El atletismo cordobés sigue sumando nombres con proyección y uno de los más ilusionantes es ya el de Lucía Japón. La joven atleta de Sierra Norte Villafranca se ha proclamado campeona de España sub 16 de salto de altura al imponerse en el campeonato celebrado en La Nucía, un éxito que refuerza su condición de gran promesa del deporte provincial.

La villafranqueña firmó una actuación sobresaliente en tierras alicantinas y se llevó la corona nacional con un mejor salto de 1,67 metros, una marca que le permitió superar en dos centímetros a Sara Carbonell, del Playas de Castellón, segunda clasificada en el concurso.

El título adquiere todavía más valor por la regularidad que viene mostrando durante toda la temporada. Lucía Japón ya había conquistado también el oro nacional sub 16 en la campaña de invierno, por lo que completa un doblete de enorme prestigio y confirma que está firmando uno de los cursos más brillantes del atletismo base cordobés.

Lucía Japón, en el centro, tras ganar la medalla de oro.

Lucía Japón, en el centro, tras ganar la medalla de oro. / CÓRDOBA

Una promesa formada en el club Los Agujetas

Su progresión se entiende además desde el trabajo de cantera. Japón se formó en el club Los Agujetas, una entidad con una larga trayectoria en la promoción del atletismo en distintas edades y niveles, y que ahora ve recompensada esa labor con la aparición de una deportista llamada a dar muchas alegrías en el futuro.

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El triunfo en La Nucía no solo coloca a Lucía Japón en lo más alto del podio nacional, sino que también vuelve a poner el foco sobre la buena salud del atletismo cordobés, capaz de seguir generando talento y resultados en las grandes competiciones españolas.

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