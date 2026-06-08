Juan de Dios Benítez reina en Córdoba y sella su billete para la gran final del Circuito Albatros

El cuarto torneo de 2026 del Circuito Albatros dejó protagonismo local en el Real Club de Campo de Córdoba. El cordobés Juan de Dios Benítez fue el gran nombre propio de la jornada al firmar la mejor vuelta del campeonato y conquistar el premio Scratch en una cita que reunió a cerca de 70 jugadores en la capital cordobesa.

La prueba supuso el regreso de la competición a Córdoba tras la Feria de Nuestra Señora de la Salud y volvió a confirmar el buen momento de un circuito andaluz ya plenamente consolidado, que alcanza este año su sexta edición. En esta ocasión, además, la jornada tuvo también un guiño especial al mundo del toreo, ya que el maestro Pepín Liria ejerce como embajador de este recorrido deportivo.

Sobre el césped, el más inspirado fue Juan de Dios Benítez. El jugador cordobés completó una gran ronda de golf con 73 golpes, uno sobre el par 72 del recorrido, un registro que le permitió llevarse el premio Scratch tras una actuación en permitió llevarse el premio Scratch tras una la que llegó a firmar hasta cinco birdies. Con este triunfo, Benítez recupera además una corona que ya conquistó en 2024 y confirma su presencia en la gran final del circuito, prevista para el 1 de noviembre en Playa Serena, en Roquetas de Mar.

Una jugadora golpea una bola en el torneo cordobés. / CÓRDOBA

Miguel Ángel Muñoz, vencedor en primera categoría

También logró el pase a esa cita decisiva el joven Miguel Ángel Muñoz, vencedor en la Primera Categoría. Su tarjeta de 41 puntos, equivalente a cinco bajo par de su hándicap, le permitió imponerse con solvencia en su grupo. El infantil Carlos Domínguez terminó en la segunda posición con 38 puntos, mientras que Luis Herrero cerró el podio con 36.

En la Segunda Categoría, el mejor fue Juan Alcántara, que firmó una actuación sobresaliente con 47 puntos, once bajo par de su hándicap 19.1. Su victoria llegó por delante de Antonio Marín, segundo con 41 puntos, y José Manuel León, tercero con 39. Fue además una categoría en la que también dejaron buenas sensaciones varias jugadoras, con Rocío García-Aranda terminando en la cuarta plaza y Ana Urbano en la octava.

De esta manera, Benítez, Muñoz y Alcántara certificaron su clasificación para la gran final del Circuito Albatros, donde se unirán a otros nombres ya clasificados en las pruebas anteriores celebradas en La Envía, Zaudín y Roquetas de Mar. El circuito sigue así avanzando hacia su cierre de temporada con una nómina cada vez más definida de aspirantes al título final.

Un torneo en progresión

El torneo celebrado en Córdoba volvió a confirmar la buena salud de una competición que se ha ganado un sitio destacado en el calendario andaluz de golf, combinando participación, nivel competitivo y un formato que sigue premiando la regularidad a lo largo del año.