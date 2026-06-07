La Salle lleva a Córdoba al título en la fase final de la Copa COVAP

La provincia de Córdoba volvió a hacerse notar en una de las grandes citas del deporte base andaluz. La Salle se proclamó campeona de baloncesto femenino en la fase final de la 13ª edición de la Copa COVAP, celebrada este fin de semana en Ronda, y firmó así uno de los resultados más destacados de una competición que se ha consolidado como referencia en Andalucía por su dimensión educativa, social y deportiva.

El triunfo lasaliano

La fase final reunió a los 40 equipos campeones provinciales de fútbol y baloncesto, que se dieron cita en el Complejo Deportivo El Fuerte y en las instalaciones de Las Delicias de la Fundación Unicaja para disputar las eliminatorias definitivas. En ese escenario, el conjunto cordobés de La Salle logró imponerse al Cádiz CB Gades por 22-17 en la final femenina de baloncesto, llevando el título andaluz a Córdoba.

El Peloteros celebra la victoria en la modalidad de fútbol. / Copa Covap

Los otros campeones

La jornada dejó además como campeones al CD Peloteros, de Sevilla, en fútbol, tras superar en la tanda de penaltis al We Fútbol Club después de empatar a uno, y al CB Algazara, de Málaga, en baloncesto masculino, gracias a su triunfo por 27-19 ante el CB Armilla. En la modalidad de baloncesto 3x3, una de las grandes novedades de esta edición, los ganadores fueron El Toyo Basket, en categoría femenina, y CB Costa Motril, en masculina.

Más allá de los resultados deportivos, la Copa COVAP volvió a demostrar que su identidad va mucho más allá de la competición. La iniciativa, promovida por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, ha sensibilizado desde su puesta en marcha a cerca de 50.000 participantes de alrededor de 3.500 equipos alevines, además de implicar a unas 100.000 familias de más de 40 municipios andaluces.

Durante los seis primeros meses de 2026, la competición ha recorrido las ocho provincias andaluzas reuniendo a unos 4.000 niños y niñas de 10 y 11 años, pertenecientes a 384 equipos de fútbol y baloncesto. En esta edición, la campaña educativa volvió a ocupar un papel protagonista, con una temática centrada en el impacto del uso de pantallas en la infancia y la adolescencia.

Hábitos de salud

En cada sede provincial, las familias participaron en la charla “Familias digitales, hábitos saludables”, impartida por nutricionistas, mientras que los menores asistieron a la sesión “Descubriendo tu superpoder digital”, desarrollada por psicólogos especializados para promover un uso responsable de la tecnología y reforzar el bienestar emocional.

La Copa COVAP mantuvo así su apuesta por trasladar, a través del deporte, la importancia de la alimentación equilibrada, la actividad física y el cuidado emocional. Todo ello bajo el concepto de los “superpoderes”, una fórmula con la que el proyecto busca hacer llegar a los más jóvenes el valor de los pequeños hábitos saludables del día a día.

Jesús Navas, padrino del evento

La ceremonia de entrega de premios contó con la presencia de Jesús Navas, embajador de la Copa COVAP y excapitán de la selección española, acompañado por representantes institucionales y deportivos. Además del reconocimiento deportivo, los equipos campeones y subcampeones disfrutarán del Campus COVAP, que se celebrará del 29 de junio al 3 de julio en el CEAAN Coto de la Isleta, en El Puerto de Santa María.

Con el triunfo de La Salle, Córdoba vuelve a ocupar un lugar destacado en una competición que no solo premia el talento deportivo, sino también la formación en valores y la promoción de un estilo de vida saludable entre los más jóvenes.