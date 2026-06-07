Baloncesto | Primera FEB
El Coto Córdoba ya conoce a los 17 rivales en su estreno en la Primera FEB de baloncesto
El ascenso del Leyma Coruña a la ACB en la Final a 4 de la Primera FEB deja definido el cuadro de rivales de la Liga 25-26 en la segunda categoría nacional
El Coto Córdoba de Baloncesto ya conoce a todos los rivales en la Primera FEB de la temporada 26-27, categoría en que debutará el próximo 26 de septiembre. La conclusión de la Final a 4 por el ascenso a la ACB en A Coruña ha terminado de configurar la nómina de equipos participantes. La victoria del CB Leyma Coruña sobre el Movistar Estudiantes, en la prórroga del partido por el título de la Final a 4 (100-97), ha dejado a la histórica entidad madrileña una campaña más en la segunda división española.
La entidad que preside Rafael Blanco va a competir en una categoría plagada de conjuntos con pasado en la máxima categoría o pertenecientes a ciudades que saben lo que es ver baloncesto de ACB. Once de los diecisiete rivales o han llegado a la ACB o pertenecen a ciudades que han visto baloncesto del máximo nivel.
Los 18 equipos de la próxima Primera FEB
Los clubes participantes serán:
- Dreamland Gran Canaria
- Covirán Granada
- Movistar Estudiantes
- Agropal Palencia
- Alimerka Oviedo
- Inveready Gipuzkoa
- Flexicar Fuenlabrada
- Hestia Menorca
- HLA Alicante
- Caja Rural Zamora
- Grupo Alega Cantabria
- Colud.Gal Ourense
- Ureta Tizona Burgos
- Fibwi Mallorca Basquet
- Palmer Basket Mallorca
- Insolac Caja87
- Bueno Arenas Albacete
- Coto Córdoba de Baloncesto
El descenso del Gran Canaria
Desde la élite han llegado los descendidos Dreamland Gran Canaria y Covirán Granada. El conjunto canario ha militado durante 35 campañas en la ACB entre los años 1985 y 2026, permaneciendo de una manera consecutiva desde 1995, hasta su descenso en la última jornada de la campaña 25-26. Su mayor éxito lo obtuvo hace tres años cuando se proclamó campeón de la Eurocup europea tras derrotar en la final al Turk Telekom. También ha ganado una Supercopa (2017) y ha llegado a una final de la Copa del Rey (2015).
La vuelta del Fundación Granada
El Covirán Fundación CB Granada viene de jugar cuatro años en la ACB, división a la que ascendió en 2022. En la pasada campaña bajó pero fue repescado al no ser admitida la inscripción del ascendido Betis. La ciudad nazarí también vio baloncesto de primera categoría once años más gracias al desaparecido Fundación Granada, en una etapa que arrancó en 1996 y acabó en 2011. Seis años jugó también en la ACB el Oximesa Albolote entre 1986 y 1992.
El histórico Movistar Estudiantes
Entre los conjuntos que van a seguir un curso más en la Primera FEB destaca el Movistar Estudiantes, una de las entidades con un palmarés más brillante en el baloncesto nacional. El club madrileño tiene en su sala de trofeos tres títulos de la Copa del Rey (1963, 1992 y 2000). Además ha disputado una final de la Copa Korac (1999) y una semifinal de la Euroliga (1992).
Formó parte de lo que hoy es la ACB desde la creación de la División de Honor, en 1956, de manera ininterrumpida hasta el 2021, por lo que se mantuvo 65 años seguidos en la máxima categoría. Por las plantillas del Estudiantes han pasado jugadores míticos como Alberto Herreros, John Pinone, Ricky Winslow, Nacho Azofra o el cordobés Felipe Reyes.
Más ciudades con pasado ACB
También se encuentra en la Primera FEB el Fuenlabrada, con 25 años de trayectoria en la ACB, competición que abandonó por última vez en 2023. Igualmente han visto baloncesto ACB en San Sebastián (11 temporadas), Ourense (10), Alicante (9), Burgos (6), Torrelavega (5) y Mahón (4).
El Ureta Tizona Burgos no ha llegado a la ACB pero sí ha ascendido a esta categoría en tres ocasiones, de manera consecutiva en los años 2013, 2014 y 2015. La falta del aval necesario para subir le dejó por tres veces sin la plaza en la ACB ganada en la cancha.
Los ocho ascensos de Jorge García
Los tres ascensos los obtuvo el Tizona con el pívot cordobés Jorge García en sus filas. El denominado Rey de los Ascensos subió ocho veces a la ACB entre los años 2000 y 2017 con el Tizona y el Lucentum Alicante (3) y el Bilbao y el San Pablo Burgos (1). En la ACB no ha competido el Tizona pero sí su eterno rival burgalés, el San Pablo Burgos (17-22 y 25-26).
El salto del Caja87
El Insolac Cajas87 es una entidad con apenas dos años de historia que acaba de lograr el ascenso a la Primera FEB. Los hermanos Crespo quieren conseguir que la entidad que presiden coja el testigo del desaparecido Betis, que con la denominación de Caja San Fernando y Baloncesto jugó 33 años en la ACB entre 1989 y 2023. El Caja disputó dos finales de la ACB (1996 y 1999) y una de la Copa del Rey (1999).
La categoría la completan en la presente campaña clubes con un gran presupuesto como el Agrobal Maristas Palencia, Alimerka Oviedo, Caja Rural Zamora, Palmer Mallorca Palma o Fibwi Mallorca Palma, además del ascendido Bueno Arenas Albacete.
Los cordobeses de la Primera FEB
Dos cordobeses han competido en esta liga en la temporada que en breve va a finalizar. Rafa Sanz descendió entrenando al Melilla Ciudad del Deporte, un conjunto al que llegó en diciembre con este equipo desahuciado y al que estuvo cerca de salvar. El pívot pontanés Ismael Tamba llegó hasta los cuartos de final por el ascenso.
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