El Coto Córdoba ya conoce a los 17 rivales en su estreno en la Primera FEB de baloncesto

El Coto Córdoba de Baloncesto ya conoce a todos los rivales en la Primera FEB de la temporada 26-27, categoría en que debutará el próximo 26 de septiembre. La conclusión de la Final a 4 por el ascenso a la ACB en A Coruña ha terminado de configurar la nómina de equipos participantes. La victoria del CB Leyma Coruña sobre el Movistar Estudiantes, en la prórroga del partido por el título de la Final a 4 (100-97), ha dejado a la histórica entidad madrileña una campaña más en la segunda división española.

La entidad que preside Rafael Blanco va a competir en una categoría plagada de conjuntos con pasado en la máxima categoría o pertenecientes a ciudades que saben lo que es ver baloncesto de ACB. Once de los diecisiete rivales o han llegado a la ACB o pertenecen a ciudades que han visto baloncesto del máximo nivel.

Los 18 equipos de la próxima Primera FEB

Los clubes participantes serán:

Dreamland Gran Canaria

Covirán Granada

Movistar Estudiantes

Agropal Palencia

Alimerka Oviedo

Inveready Gipuzkoa

Flexicar Fuenlabrada

Hestia Menorca

HLA Alicante

Caja Rural Zamora

Grupo Alega Cantabria

Colud.Gal Ourense

Ureta Tizona Burgos

Fibwi Mallorca Basquet

Palmer Basket Mallorca

Insolac Caja87

Bueno Arenas Albacete

Coto Córdoba de Baloncesto

Mervedi Miteo, con el baloncesto en un partido del Dreamland Gran Canaria. / CB GRAN CANARIA

El descenso del Gran Canaria

Desde la élite han llegado los descendidos Dreamland Gran Canaria y Covirán Granada. El conjunto canario ha militado durante 35 campañas en la ACB entre los años 1985 y 2026, permaneciendo de una manera consecutiva desde 1995, hasta su descenso en la última jornada de la campaña 25-26. Su mayor éxito lo obtuvo hace tres años cuando se proclamó campeón de la Eurocup europea tras derrotar en la final al Turk Telekom. También ha ganado una Supercopa (2017) y ha llegado a una final de la Copa del Rey (2015).

La vuelta del Fundación Granada

El Covirán Fundación CB Granada viene de jugar cuatro años en la ACB, división a la que ascendió en 2022. En la pasada campaña bajó pero fue repescado al no ser admitida la inscripción del ascendido Betis. La ciudad nazarí también vio baloncesto de primera categoría once años más gracias al desaparecido Fundación Granada, en una etapa que arrancó en 1996 y acabó en 2011. Seis años jugó también en la ACB el Oximesa Albolote entre 1986 y 1992.

Iván Aurrecoechea, en un choque del Fundación CB Granada. / CB FUNDACIÓN GRANADA

El histórico Movistar Estudiantes

Entre los conjuntos que van a seguir un curso más en la Primera FEB destaca el Movistar Estudiantes, una de las entidades con un palmarés más brillante en el baloncesto nacional. El club madrileño tiene en su sala de trofeos tres títulos de la Copa del Rey (1963, 1992 y 2000). Además ha disputado una final de la Copa Korac (1999) y una semifinal de la Euroliga (1992).

Formó parte de lo que hoy es la ACB desde la creación de la División de Honor, en 1956, de manera ininterrumpida hasta el 2021, por lo que se mantuvo 65 años seguidos en la máxima categoría. Por las plantillas del Estudiantes han pasado jugadores míticos como Alberto Herreros, John Pinone, Ricky Winslow, Nacho Azofra o el cordobés Felipe Reyes.

Más ciudades con pasado ACB

También se encuentra en la Primera FEB el Fuenlabrada, con 25 años de trayectoria en la ACB, competición que abandonó por última vez en 2023. Igualmente han visto baloncesto ACB en San Sebastián (11 temporadas), Ourense (10), Alicante (9), Burgos (6), Torrelavega (5) y Mahón (4).

El Ureta Tizona Burgos no ha llegado a la ACB pero sí ha ascendido a esta categoría en tres ocasiones, de manera consecutiva en los años 2013, 2014 y 2015. La falta del aval necesario para subir le dejó por tres veces sin la plaza en la ACB ganada en la cancha.

Los ocho ascensos de Jorge García

Los tres ascensos los obtuvo el Tizona con el pívot cordobés Jorge García en sus filas. El denominado Rey de los Ascensos subió ocho veces a la ACB entre los años 2000 y 2017 con el Tizona y el Lucentum Alicante (3) y el Bilbao y el San Pablo Burgos (1). En la ACB no ha competido el Tizona pero sí su eterno rival burgalés, el San Pablo Burgos (17-22 y 25-26).

Jorge García, con la camiseta del Montemar. / CÓRDOBA

El salto del Caja87

El Insolac Cajas87 es una entidad con apenas dos años de historia que acaba de lograr el ascenso a la Primera FEB. Los hermanos Crespo quieren conseguir que la entidad que presiden coja el testigo del desaparecido Betis, que con la denominación de Caja San Fernando y Baloncesto jugó 33 años en la ACB entre 1989 y 2023. El Caja disputó dos finales de la ACB (1996 y 1999) y una de la Copa del Rey (1999).

La categoría la completan en la presente campaña clubes con un gran presupuesto como el Agrobal Maristas Palencia, Alimerka Oviedo, Caja Rural Zamora, Palmer Mallorca Palma o Fibwi Mallorca Palma, además del ascendido Bueno Arenas Albacete.

Los cordobeses de la Primera FEB

Dos cordobeses han competido en esta liga en la temporada que en breve va a finalizar. Rafa Sanz descendió entrenando al Melilla Ciudad del Deporte, un conjunto al que llegó en diciembre con este equipo desahuciado y al que estuvo cerca de salvar. El pívot pontanés Ismael Tamba llegó hasta los cuartos de final por el ascenso.