Baloncesto
El Ciudad de Córdoba conquista el tercer oro andaluz mini masculino en cuatro años y jugará el Campeonato de España en casa
El conjunto cordobés se proclama campeón en La Línea de la Concepción tras superar al Fundación CB Granada, lo que le sirve para sumar el segundo título andaluz de la temporada y el tercero en cuatro años en la categoría mini masculina
El Ciudad de Córdoba ha vuelto a firmar una temporada brillante en el baloncesto base andaluz. El conjunto mini masculino se proclamó campeón de Andalucía en La Línea de la Concepción después de imponerse en la final al Fundación CB Granada, un triunfo que le permitirá disputar el Campeonato de España del 21 al 27 de mayo en Córdoba.
El equipo dirigido por Alfonso López confirmó su gran nivel competitivo en una final en la que supo imponer su juego para derrotar al conjunto granadino por 93-72. Con este éxito, el club suma su segundo título andaluz de la campaña, después del logrado también por su equipo mini femenino, que disputará igualmente el Campeonato de España en esas mismas fechas, aunque en la provincia de Málaga.
La corona obtenida refuerza además el dominio reciente del Ciudad de Córdoba en esta categoría. El club ha conquistado tres títulos andaluces mini masculinos en las últimas cuatro temporadas, tras los logrados en 2023, 2024 y ahora en 2026. Solo en la campaña 2024-25 se le escapó el campeonato, cuando cayó en la final frente al Puerto Real.
Una trayectoria imparable
El camino hacia el título volvió a estar marcado por la solidez. El Ciudad de Córdoba superó la fase de grupos con un pleno de victorias, tres en tres partidos, mostrando desde el inicio su candidatura al oro. En cuartos de final dio otro paso firme al imponerse al Dos Hermanas por 96-74, en un encuentro de claro dominio ofensivo.
La semifinal tuvo un desarrollo más complejo. Sobre la pista, el EBG Málaga se impuso por 84-98, pero una alineación indebida del conjunto malagueño terminó otorgando la victoria al Ciudad de Córdoba por 2-0, lo que permitió al bloque cordobés acceder a la gran final.
Ya en el duelo decisivo, el equipo remató el trabajo para levantar el trofeo andaluz y confirmar la excelente salud de la cantera del club. El premio añadido será disputar el Campeonato de España ante su público, una oportunidad inmejorable para seguir compitiendo entre los mejores equipos del país.
El nuevo reto nacional
El Ciudad de Córdoba vuelve así a colocar su nombre en lo más alto del baloncesto andaluz de formación y afronta ahora un nuevo reto nacional con la ambición que le ha acompañado durante todo el curso.
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