Alonso suma en Mónaco el primer punto de la temporada tras la sanción a Checo Pérez

La sanción post-carrera a Sergio Pérez por haberse adelantado en su posición de resalida permitió a Fernando Alonso sumar el primer punto de la temporada con Aston Martin. Después de un GP de Mónaco surrealista, con hasta siete abandonos y multitud de sanciones, el piloto asturiano remonta desde la vigesimoprimera posición hasta la décima en lo que solo se puede calificar de milagro en mayúsculas.

El mexicano, tras ser revisada su posición por la FIA, se adelantó apenas unos centímetros de lo permitido en su cajón de salida tras la resalida del GP de Mónaco. Sin más análisis que un simple error por parte de Checo, comisión de carrera se vio obligada a sancionar al piloto una vez terminada la carrera, un varapalo tanto para el piloto como para su equipo. Y es que a pesar de terminar décimo y sumar el primer punto de la historia de Cadillac en la Fórmula 1, los segundos de penalización hicieron perder posiciones al mexicano a posterior y se marchó de vacío de Montecarlo.

Alonso, el gran beneficiado

El gran beneficiado de todo fue Fernando Alonso. El asturiano salía desde la vigesimoprimera posición, pero su persistencia y las características del trazado de Montecarlo le permitieron estar en la pomada durante toda la carrera. Su monoplaza no está para luchar, ni por mucho, por los puntos, pero entre sanciones y abandonos por accidentes, el asturiano se vio en una undécima posición impensable tras terminar la carrera que se transformó en décima tras conocer la sanción a Sergio Pérez.

Fernando Alonso puntuó por primera vez en la temporada con Aston Martin / SEBASTIEN NOGIER / EFE

Alonso suma de esta manera el primer punto de la temporada, algo que totalmente inesperado para Aston Martin. La escudería británica no tenían en sus planes poder pelear por los puntos en la primera parte de la temporada; sin embargo, una carrera loca y el buen hacer de Fernando en las calles de Mónaco obraron el milagro para sumar un punto que vale oro. Y es que el resultado en Montecarlo puede ser mínimo en el corto plazo, pero sí supone un empujón anímico al equipo verde que puede mirar al futuro con algo más de optimismo y sin la presión de cerrar la temporada de vacío.