Vista Alegre rinde homenaje a Inma Baena en el primer memorial en su recuerdo

Vista Alegre ha acogido este sábado una jornada muy especial para el fútbol sala cordobés. El Deportivo Córdoba ha rendido homenaje a Inma Baena con la celebración de la primera edición del memorial que lleva su nombre, una cita nacida con el objetivo de mantener vivo el recuerdo de una de las figuras más emblemáticas de la entidad.

El momento central de la jornada ha sido el partido homenaje disputado por un combinado de jugadoras del equipo que conquistó las dos ligas de Primera División y otro formado por exfutbolistas de distintas etapas del club. El encuentro ha servido como reencuentro de una generación que marcó una época en Córdoba y que situó al Deportivo Córdoba como una referencia nacional tras encadenar dos títulos ligueros consecutivos.

Al homenaje han asistido jugadoras emblemáticas como Fátima Cervera, Inma Sojo, Lorena Muñoz, Laura Bestué, Isa García, Noe Reyes, Mar Uceda, Carol Martínez, Alicia Jiménez, Rocío Gracia, Rosa Peralbo, María José Muñoz, Ampi Jiménez, Tamara Galán, Carmen Delia, Ana Jiménez, Carmen García y Claudia Gálvez. La presencia de todas ellas ha reflejado la dimensión del memorial y el peso histórico de muchas de las protagonistas de la etapa más brillante del club.

Una jornada completa de fútbol sala femenino

La organización ha diseñado una jornada completa de fútbol sala, con cinco partidos a lo largo del día y la participación de equipos como el Guadalcacín, de Primera División, además del Martos y del propio Deportivo Córdoba, cuyos primeros equipos militan actualmente en Segunda División.

Más allá de la competición y de los resultados, el memorial ha nacido con una vocación clara: perpetuar la memoria de Inma Baena, una mujer muy querida dentro de la entidad y una referencia humana y deportiva para varias generaciones de jugadoras. Vista Alegre ha unido así recuerdo, emoción y sentimiento de club en una cita llamada a consolidarse dentro del calendario del fútbol sala cordobés.

El partido entre antiguas jugadoras del club ha estado precedido por la entrega de varios reconocimientos a familiares de Inma Baena, entre ellos una placa concedida por el Atlético Cañero, un club que preside David Díaz, entrenador del Deportivo Córdoba en la temporada del segundo título de campeón de la Liga. También hubo reconocimietos por parte del Deportivo, entregados por su presidente, Rafael Pablo García. El choque acabó con un largo aplauso para las jugadoras participantes y en recuerdo de Inma Baena, la auténtica protagonista del partido, a la que muchas de las jugadoras recordaron con emoción señalando al cielo.