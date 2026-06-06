La Media Maratón Córdoba-Almodóvar recupera los premios económicos en su 40º aniversario

La Delegación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almodóvar del Río organiza un año más la Media Maratón Córdoba-Almodóvar del Río, que en 2026 alcanzará su 40ª edición. La cita deportiva tendrá lugar el domingo 27 de septiembre y volverá a reunir deporte y patrimonio con salida desde el Gran Pórtico del Conjunto Arqueológico de Medina Azahara.

Junto a la Media Maratón Córdoba-Almodóvar del Río se celebrará también la tercera edición de la prueba 10K Villarrubia-Almodóvar del Río, consolidando una jornada deportiva que forma parte del Circuito Provincial y Regional de Carreras Populares.

Las inscripciones online ya están abiertas a través de la plataforma www.masatletismo.com y podrán realizarse hasta el 20 de septiembre o hasta agotar los dorsales disponibles. La organización ha fijado un límite de 700 participantes para la Media Maratón y de 300 corredores para la prueba de 10 kilómetros.

Un grupo de atletas, en los últimos metros de la pasada edición. / A.J. González

El regreso de los premios económicos

La principal novedad de esta edición será la recuperación de los premios económicos para los tres primeros clasificados de la general, tanto en categoría individual como por equipos. Además, con motivo del 40º aniversario de la prueba, la organización entregará también un premio económico al corredor y a la corredora que entren en la posición número 40 de la clasificación general.

Los ganadores masculino y femenino tendrán un premio de 300 euros. Los vencedores por equipos, en las categorías masculina y femenina, obtendrán una recompensa de 400 euros.

Con cuatro décadas de historia, la Media Maratón Córdoba-Almodóvar del Río se mantiene como una de las pruebas de referencia del calendario atlético cordobés, combinando participación popular, competición y un recorrido vinculado a algunos de los enclaves patrimoniales más destacados de la provincia.