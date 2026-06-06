Jesús Alguacil y Carmen Gutiérrez reinan en la Nocturna Trotacalles

Los atletas del club Trotasierra Jesús Alguacil y Carmen Gutiérrez se impusieron en la carrera reina de la Nocturna Trotacalles, una de las citas más destacadas del calendario atlético cordobés. La prueba, integrada en el circuito provincial de carreras populares, contó con cerca de 3.000 participantes en la línea de salida.

El egabrense Alguacil logró la victoria masculina con una marca de 32.10 minutos. El podio lo completaron el lucentino Diego de la Fuente, del Surco Lucena, segundo con 32.44, y Álvaro González, del Trotasierra, tercero con 32.48. En la categoría femenina, la sevillana Carmen Gutiérrez, del Trotasierra, se llevó el triunfo con un registro de 37.31 minutos, por delante de la ganadora de la edición anterior, la cordobesa Laura Vázquez, del Club de Atletismo Cordobés, segunda con 38.40, y de Alba Romero, del Andalucía Fomenta, tercera con 41.33.

La salida de la prueba estuvo situada en la calle anexa a la IDM El Fontanar, mientras que la meta quedó instalada en el interior de esta instalación deportiva municipal. Los participantes completaron un recorrido aproximado de 10 kilómetros antes de cruzar la línea de llegada.

Un recorrido único por los lugares más emblemáticos de la ciudad

La carrera volvió a destacar por un trazado especialmente atractivo para los corredores populares, con paso por algunos de los enclaves más representativos de la ciudad. El pelotón atravesó lugares como el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, el Puente Romano, la Plaza de la Corredera, la Plaza de Capuchinos, el Alcázar de los Reyes Cristianos o la Torre de la Calahorra.

En el plano deportivo, los favoritos tomaron pronto el control de la carrera. Tras unos primeros kilómetros de tanteo, los cambios de ritmo comenzaron a seleccionar el grupo cabecero y dejaron definidos los aspirantes a las victorias. Los atletas más fuertes de la noche cordobesa lograron descolgar a sus rivales directos para asegurarse un puesto en el podio de El Fontanar. Miles de aficionados arroparon a los corredores en la zona de meta, donde se vivió uno de los momentos más especiales de la jornada.

Laura Vázquez (segunda), Carmen Gutiérrez (primera) y Alba Romero (tercera), en la meta de El Fontanar. / Antonio Raya

La carrera símbolo del club Trotacalles

El club Trotacalles, presidido por Belén Castilla, volvió a cumplir con el objetivo de ofrecer una prueba atractiva para los atletas cordobeses en los días previos a la llegada del verano. La cita también contó con la presencia de numerosos corredores procedentes de otras provincias andaluzas, lo que confirma su peso dentro del calendario anual del atletismo popular.

La organización entregó premios a los tres primeros clasificados de la general, a los mejores de cada categoría de edad, a los primeros corredores del club Trotacalles y a los tres mejores equipos. La Nocturna Trotacalles cerró así una nueva edición con un notable éxito de participación y ambiente.