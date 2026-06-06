Arnaldo Báez finaliza una etapa de tres años en el Córdoba Futsal

El Córdoba Futsal acaba de perder a uno de los jugadores más regulares de su etapa reciente en la Primera División. Arnaldo Báez ha puesto fin a su trayectoria en la entidad blanquiverde después de tres temporadas, tras alcanzar un acuerdo con el club para no cumplir el año de contrato que aún le restaba.

El ala diestro paraguayo confirmó la despedida a través de sus redes sociales, donde explicó los motivos de su marcha y dejó un mensaje de agradecimiento al cordobesismo. “Después de tres años me toca despedirme, no de la manera que me hubiera gustado, pero lastimosamente se dieron las cosas así. Gracias a la afición y al presidente, Jose, y su familia. Mi salida del club es netamente deportiva, necesito volver a disfrutar del fútbol sala. Córdoba, siempre en mi corazón”, señaló el jugador.

Báez cierra así una etapa importante en Vista Alegre, en la que ha sido una pieza destacada dentro del equipo. El paraguayo se marcha con 17 goles en 64 partidos de Liga, unas cifras que le sitúan entre los once jugadores con más tantos del Córdoba Futsal en la máxima categoría y también entre los once futbolistas con más temporadas disputadas en Primera División con la camiseta blanquiverde.

Arnaldo Báez, en el centro, en un partido del Córdoba Futsal. / A.J. González

La marcha de Pablo del Moral

Su salida se suma a la de Pablo del Moral, otro nombre histórico de la entidad cordobesa, que anunció su marcha tras el último partido liguero disputado por el Córdoba Futsal en Vista Alegre. Tampoco tienen ya contrato con el Córdoba Futsal el cierre Nacho Gómez y el ala Carlos Gómez, que llegaron cedidos por una temporada y deben regresar a sus clubes de origen: Movistar Inter, en el caso del primero, y Palma Futsal, en el del segundo.

Con contrato están los porteros Fabio y Víctor, el cierre Hugo, el ala argentino Enzo Báez -que vuelve de una cesión en el Avanza Jaén-, el ala Javi Aranda y el pívor argentino Pescio.

Mientras tanto, el club continúa inmerso en el proceso de traspaso de poderes. José García Román ultima su salida de la entidad y todo apunta a que el nuevo responsable será Ramón Lázaro, expresidente del Ribera Navarra, con Sergio Gayá como CEO, salvo que haya un cambio de rumbo de última hora.

La marcha de Arnaldo Báez supone, por tanto, otro movimiento relevante en una plantilla que afronta una etapa de cambios profundos, tanto en el plano deportivo como en la estructura institucional del Córdoba Futsal.