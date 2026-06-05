Fútbol sala
Vista Alegre se vuelca con la memoria de Inma Baena en una gran jornada de fútbol sala femenino
El Deportivo Córdoba celebrará este sábado 6 de junio el Memorial Inma Baena, una cita en recuerdo de una de las grandes figuras de la historia del club y del fútbol sala cordobés
Vista Alegre acogerá este sábado una jornada muy especial para el fútbol sala cordobés. El Deportivo Córdoba rendirá homenaje a Inma Baena con la celebración del Memorial Inma Baena, un torneo pensado para mantener vivo el recuerdo de una de las figuras más emblemáticas de la historia de la entidad.
La cita tendrá además una fuerte carga simbólica. El propio Deportivo Córdoba ha explicado que la fecha no ha sido elegida al azar, ya que servirá para conmemorar el aniversario del primer título de liga conseguido por el club, el 6 de junio de 2009, en una de las páginas más recordadas del fútbol sala femenino cordobés.
El gran momento del día llegará con el partido principal, previsto para las 13:00, entre un combinado del equipo que conquistó la liga de 2010 y otro formado por exjugadoras de distintas etapas del club. Será el reencuentro con una generación que marcó época en Córdoba y que convirtió al Deportivo en una referencia nacional tras encadenar dos títulos ligueros consecutivos.
Las jugadoras veteranas confirmadas
Para ese encuentro, según la convocatoria facilitada, han confirmado su presencia nombres como Fátima Cervera, Inma Sojo, Lorena Muñoz, Laura Bestué, Isa García, Noe Reyes, Mar Uceda, Carol Martínez, Alicia Jiménez, Rocío Gracia, Rosa Peralbo, María José Muñoz, Ampi Jiménez, Tamara Galán, Carmen Delia, Ana Jiménez, Carmen García y Claudia Gálvez. La nómina refleja la dimensión del homenaje y el peso histórico de muchas de las jugadoras que pasaron por la etapa más brillante del club.
La organización ha previsto una jornada completa de fútbol sala, con cinco partidos entre las 9:00 y las 19:00, y con presencia, también según la información facilitada, de equipos como el Guadalcacín, de Primera División, además del Martos y del propio Deportivo Córdoba, cuyos primeros equipos militan en Segunda. El memorial quiere así unir recuerdo, competición y sentimiento de club en una misma jornada.
Más allá de los resultados, el evento nace con una vocación clara: perpetuar la memoria de Inma Baena, una mujer muy querida dentro de la entidad y una referencia humana y deportiva para varias generaciones de jugadoras. Vista Alegre volverá a reunir este sábado a buena parte de la historia del Deportivo Córdoba en una jornada que promete emoción, reencuentros y mucho reconocimiento.
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