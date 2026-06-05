Fin al misterio: Adrian Newey reaparece en Mónaco, pero no hace magia

Dicen que cuando Adrian Newey acompaña a su equipo en un circuito otorga a su monoplaza un par de décimas extra. Ese soplo de agarre y velocidad en pista llega, o bien por arte de magia y brujería, por insuflar una motivación especial a sus compañeros en el garaje o por ajustar el setup del coche como nadie más es capaz.

Sea como sea, el 'genio del aire', que ve lo que nadie más es capaz de ver, ha vuelto, tres meses después, a figurar públicamente vestido de verde. Y lo ha hecho en uno de sus escenarios preferidos: el Principado de Mónaco, lugar lleno de significado porque es donde se estrenó con Aston Martin hace justo un año.

El equipo de Fernando Alonso no necesita las dos décimas mágicas que trae Newey bajo el brazo. Necesita una cantidad de rendimiento y tiempo ridícula, más de dos segundos, de hecho. Lance Stroll recordó nada más llegar al paddock de Mónaco que “estamos a varios segundos de la cabeza” en un encuentro con unos pocos medios donde estuvo SPORT.

El regreso de su jefe Newey y el hecho de ponerse delante de una cámara era necesario tras todos esos rumores que han circulado estos meses alrededor de su estado de salud. En Reino Unido, alguno decía que era estrés, otro que si una neumonía... el caso es que el ingeniero se ausentó unos días de la fábrica de Silverstone. Eso sí, nunca desconectó y siempre estuvo al pie del cañón, aunque fuera desde casa.

Mike Krack, jefe de rendimiento en pista, ya adelantó la buena nueva del retorno de Newey el jueves para calmar las aguas: “Seguramente Adrian venga este fin de semana”. Al día siguiente, el primer día con coches en pista, dicho y hecho. El británico apareció entre los muelles del Principado.

Primera imagen del ingeniero más laureado de la Fórmula 1 vestido de verde desde hace tres meses, desde el Gran Premio de Australia, la primera prueba del año. Desde entonces, ni una foto de él en las redes sociales del equipo. El británico apareció vestido de verde corporativo acompañado de una gorra negra.

Llegó al paddock el viernes a eso de las once de la mañana y se detuvo durante unos instantes frente al garaje de su antiguo equipo, Red Bull. No quiso perder detalle del bólido que pilotan Max Verstappen e Isack Hadjar.

También apareció por Mónaco el mandamás y jefe máximo. Lawrence Stroll, máximo accionista, se dejó ver desde el viernes en el circuito, supervisando todos los detalles de la escudería y muy hablador con algunos trabajadores.

El canadiense es consciente de que Newey no lo puede todo. El monoplaza hace aguas por todos lados y el chasis podría tener menos prestaciones de lo que proclamó a los cuatro vientos el aerodinamicista, que aseguró hace meses que era "el quinto mejor de la parrilla".

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La caja de cambios es un gran problema que va a tener que resolver el ingeniero británico tras el énfasis que llevan poniendo semanas en ella Alonso, Stroll y Krack. Seguramente fue la culpable del accidente del asturiano en Libres 1. Newey ha vuelto, pero no hace magia. A Aston le hace falta mucho más.