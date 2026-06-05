Fátima acoge una velada especial de kick boxing con fines solidarios

Córdoba recibió de nuevo un evento especial de kickboxing con la celebración de la segunda edición de la velada Next Generation Cup 2026, una cita promovida por el Club Deportivo Ángel Casado junto a Jelou Eventos que tuvo lugar en la IDM Fátima. El evento contó con un marcado carácter deportivo y social, ya que parte de los beneficios se destinaron al Comedor Social de los Trinitarios de Córdoba. Es la segunda gala de estas características de este año, pues ya se celebró otra el pasado 30 de enero en el mismo lugar.

La cita combinó modalidades K1 y full contact en una propuesta que aspira a consolidarse dentro del calendario local de deportes de contacto a lo largo de los próximos años.

El programa incluyó presentaciones, exhibiciones, música, sorteos y entrega de reconocimientos, además de un dispositivo centrado en la seguridad, con árbitros certificados, personal médico y protocolos de emergencia.

Una oportunidad para la promoción de jóvenes talentos

El proyecto también pone el foco en el valor que esta velada puede tener para el deporte base cordobés, al reunir a peleadores de cantera y competidores de nivel medio-alto de la ciudad de Córdoba. La intención es que la Next Generation Cup sirva como escaparate del crecimiento del kickboxing en Córdoba y como plataforma para que los jóvenes deportistas puedan mostrarse ante su público en un entorno organizado y seguro