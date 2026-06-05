3.200 atletas ya están listos para competir en la Nocturna Trotacalles

La 23ª edición de la carrera popular Nocturna Trotacalles de atletismo ya está aquí. Este sábado tendrá lugar, a partir de las 22.00 horas, con salida y meta en el entorno de El Fontanar. La edición de este año volverá a pasar por el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, un aliciente más a una prueba ya de por sí espectacular. Los atletas también recorrerán el Puente Romano, la Plaza de La Corredera, la Plaza de Capuchinos, el Alcázar de los Reyes Cristianos o la Torre de la Calahorra, entre otros lugares emblemáticos de la ciudad de Córdoba. La carrera se celebrará con un recorrido aproximado de 10.000 metros.

La presidenta del club Trotacalles, Belén Castilla, ha logrado que se agote el cupo de 3.000 dorsales para la carrera reina. Habrá también cerca de 200 promesas en las distancias reservadas a las bases. Se trata de la mejor inscripción de este evento en los últimos siete años. Este viernes ha comenzado la recogida de dorsales en el Centro Comercial La Sierra. Este sábado concluirá entre las 10.00 y las 13.00 en el mismo lugar.

Habrá puntos de avituallamiento en Ronda de los Tejares y el Puente de Miraflores. Los participantes, además, recibirán una bolsa del corredor que incluye camiseta conmemorativa de la carrera y productos de hidratación.

Los últimos ganadores cordobeses

Laura Vázquez, Virginia Moya, Irene Rancaño, Diego Tirado, Manuel de la Rosa, Raquel Hernández, Miguel Espinosa, Marta Polo, Bruno Márquez, Inma Cantero, Rafael Bermúdez, Loli Jiménez, Laureano García, Montse Jabalera, Eva María Langa y María García son algunos de los atletas cordobeses que tienen esta carrera en su palmarés.

Los favoritos

El egabrense Jesús Alguacil, el lucentino Antonio Montero, Álvaro González, Daniel Gracia, la sevillana Carmen Gutiérrez, Laura Vázquez y Virginia Moya son los favoritos de este año.