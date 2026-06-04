El mapa del fútbol cordobés: ascensos, permanencias y nuevos retos para la temporada 2026-2027

La temporada 2025-2026 ya forma parte de la historia y el fútbol cordobés afronta el próximo curso con un escenario renovado. El ascenso del Ciudad de Lucena a Segunda Federación, el regreso del Egabrense a Tercera Federación y la consolidación del Córdoba CF en el fútbol profesional dibujan un panorama que mezcla crecimiento, estabilidad y nuevos desafíos para los principales clubes de la provincia.

El Córdoba CF da un paso adelante

La máxima referencia del fútbol cordobés seguirá siendo el Córdoba CF. El conjunto blanquiverde cerró la temporada en la novena posición de Segunda División con 61 puntos, firmando su mejor clasificación en el fútbol profesional desde la campaña 2015-2016, precisamente la última en la que disputó una fase de ascenso a Primera División.

La clasificación final deja sensaciones encontradas. Por un lado, el equipo de Iván Ania protagonizó una notable reacción en el tramo final del campeonato, llegando a encadenar seis victorias consecutivas y sumando 19 de los últimos 27 puntos posibles. Sin embargo, aquella gran remontada llegó después de una crisis que dejó apenas un punto de los 24 anteriores y que terminó alejando definitivamente a los blanquiverdes de la lucha por el play off.

Pese a ello, el balance general es positivo, aunque lejos del objetivo estival -esa fase de ascenso-. El Córdoba CF ha consolidado su regreso al fútbol profesional y ha sentado las bases de un proyecto que aspira a seguir creciendo durante las próximas temporadas, con el foco en precisamente engancharse a la lucha promoción desde la siguiente.

El Lucena devuelve a la provincia a Segunda RFEF

La gran noticia del curso para el fútbol cordobés llegó desde Lucena. El Ciudad de Lucena consiguió por fin el ansiado y trabajado ascenso a Segunda Federación después de una temporada brillante en la que dominó el Grupo 10 de Tercera Federación.

El Ciudad de Lucena celebra el ascenso a la Segunda RFEF de fútbol. / Manuel Murillo

Los celestes serán el único representante cordobés en la cuarta categoría nacional tras el descenso del Salerm Puente Genil. El ascenso supone un importante salto para la entidad lucentina y devuelve a la provincia una presencia que había perdido tras la caída del conjunto pontanés.

El reto ahora será consolidarse en una categoría mucho más exigente y competitiva, donde el objetivo prioritario pasará por asegurar la permanencia.

Cuatro cordobeses en Tercera

La cruz de la temporada la protagonizó el Salerm Puente Genil. Apenas un año después de celebrar el ascenso como campeón de Tercera Federación, el conjunto rojinegro perdió la categoría tras finalizar decimocuarto en Segunda Federación, con 40 puntos.

Su regreso a Tercera Federación incrementará la presencia cordobesa en una categoría donde también estarán el Córdoba CF B, el CD Pozoblanco y el recién ascendido Egabrense.

El filial blanquiverde concluyó noveno con 44 puntos en una temporada de crecimiento para muchos de sus jóvenes futbolistas y un gran arreón final de Liga para certificar la salvación, mientras que el Pozoblanco aseguró la permanencia con cierta tranquilidad tras acabar undécimo con 43 puntos.

La gran novedad será la presencia del Egabrense. El conjunto de Cabra logró el ascenso desde División de Honor después de finalizar tercero con 59 puntos y superar con éxito las eliminatorias de promoción. El premio devuelve al club a una categoría nacional 33 años después.

Una División de Honor con protagonismo cordobés

La División de Honor Sénior volverá a contar con una destacada representación provincial. Entre los equipos que seguirán en la categoría estará el Montilla CF, que se quedó a las puertas del ascenso tras caer precisamente en la final del play off frente al Egabrense.

Acción del encuentro entre el Montilla CF y el Egabrense en la ida de la final del 'play off'. / montilla cf

También continuará el Atlético Palma del Río, que alcanzó las semifinales de la fase de ascenso antes de ser eliminado por el conjunto montillano. Por su parte, el Atlético Espeleño logró asegurar la permanencia después de finalizar décimo con 36 puntos.

A ellos se unirá el CD Montalbeño, que consiguió el ascenso desde Primera Andaluza Sénior Córdoba tras una temporada espectacular. El conjunto de Montalbán se proclamó campeón con 80 puntos y dará el salto a una categoría que volverá a reunir a varios de los proyectos más sólidos del fútbol provincial.

Una provincia con presencia en todos los escalones

El balance final deja una fotografía razonablemente positiva para el fútbol cordobés. El Córdoba CF continúa consolidado en el fútbol profesional, el Ciudad de Lucena da el salto a Segunda Federación, el Egabrense se hace con sitio en Tercera y varios clubes mantienen viva la competitividad provincial en División de Honor.

El descenso del Salerm Puente Genil supone el principal contratiempo de una temporada que, en líneas generales, deja más noticias positivas que negativas. Ahora comienza un nuevo curso en el que cada uno de estos clubes afrontará objetivos diferentes, pero con un denominador común: seguir reforzando la presencia del fútbol cordobés en todas las categorías.