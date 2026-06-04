Qué decía Florentino del caso Negreira y qué dice ahora: de la pasividad a la sobreactuación

El caso Negreira se ha convertido en uno de los principales eje discursivos de la campaña electoral del Real Madrid. La gestión durante estos tres años y tres meses del escándalo arbitral y judicial por parte de Florentino Pérez está siendo utilizada como arma arrojadiza por parte del aspirante a derrocarle, Enrique Riquelme. "Florentino apoyó al Barcelona cuando se conoció el caso Negreira por su interés en la Superliga. Y ahora, lamentablemente, no va a pasar nada por no haber actuado a tiempo", denunció en su entrevista con EL PERIÓDICO.

En un acto con socios en Toledo, el lunes, el presidente de ACS contraatacó a esas acusaciones de manera sorprendente, acusando al "candidato" Riquelme de ser "blandito" con el pago de al menos 8,4 millones de euros entre 2001 y 2018 al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, por parte del FC Barcelona. Mientras tanto, Florentino se reivindica a sí mismo como el gran azote del "mayor escándalo de corrupción deportiva de la historia del fútbol", mientras "las instituciones nos han dejado solos". La secuencia de los hechos sirve para aclarar cuánto hay de verdad y cuánto de propaganda en estos discursos.

Lucía Feijoo Viera

Febrero de 2023: El principio del caso Negreira

El caso Negreira sale a la luz el 15 de febrero de 2023, cuando la Cadena Ser informa en exclusiva de que la Fiscalía de Barcelona investigaba el pago de 1,4 millones de euros del Barça a Enríquez Negreira entre 2016 y 2018, a raíz de una inspección fiscal realizada a una de las sociedades mercantiles del exárbitro. 24 horas después de que se destapara el escándalo, Javier Tebas anuncia que LaLiga se personaría en la causa si la Fiscalía interponía denuncia, mientras la RFEF de Luis Rubiales aseguraba ponerse a disposición de la Justicia.

La primera reacción del Real Madrid llegó tres días después, por parte de quien entonces era su entrenador, Carlo Ancelotti. "Sobre el 'Barçagate', no tengo nada que comentar", dijo entonces el italiano. Para encontrar la primera reacción institucional del club presidido por Florentino hubo que esperar 10 días, hasta el 25 de febrero. "Tenemos que respetar los tiempos de la Justicia y esperar a que concluyan las investigaciones de la Fiscalía que determinen lo que ha pasado", dijo entonces el director de Relaciones Institucionales del club, Emilio Butragueño.

Tenemos que respetar los tiempos de la Justicia y esperar a que concluyan las investigaciones de la Fiscalía que determinen lo que ha pasado Emilio Butragueño — Febrero de 2023

El 10 de marzo, la Fiscalía decide denunciar al FC Barcelona y a sus expresidentes Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell "por un delito continuado de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, delito continuado de administración desleal y delito continuado de falsedad en documento mercantil". Para entonces, ya se conocían que los pagos se habían producido durante al menos 17 años y por un importe de al menos 7,4 millones de euros. Es decir, lo mollar del caso ya era plenamente conocido.

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Abril de 2023: El Madrid se persona tras LaLiga y la RFEF

Es entonces cuando el Real Madrid reacciona, anunciando dos días después (12 de marzo) mediante un comunicado que el club "se personará en el procedimiento". La solicitud de personación se produce el 4 de abril. Para entonces, la jueza ya había tramitado y aceptado las personaciones de la LaLiga (15 de marzo) y la RFEF (18 de marzo). El Real Madrid fue aceptado como parte del proceso más de dos meses después que las otras dos instituciones, el 26 de mayo, por mucho que ahora Florentino reivindique que fue "el primero" en hacerlo.

Durante esos primeros meses de instrucción, el papel del Real Madrid en el caso se caracteriza por la inacción. Según informó 'El Confidencial', a 27 de octubre de 2023, el club blanco "no ha propuesto ninguna diligencia de investigación, ni ha solicitado la declaración de ningún imputado o testigo, ni ha aportado nuevas pruebas, ni ha intentado elevar la acusación contra los ya implicados planteando que se exploren nuevos posibles delitos" desde el arranque del proceso.

En esos meses, el club azulgrana cerró la financiación del Espai Barça por 1.450 millones de euros, anunciada el 24 de abril de 2023. Una operación en la que participó la firma financiera Key Capital Partners, de la que era socio Anas Laghrari, el valido de Florentino Pérez que es "como un hijo" para él, según explicó recientemente. En paralelo, el Real Madrid trataba de mantener vivo el fallido proyecto de la Superliga, ya con el Barça como único aliado tras la renuncia de la Juventus (15 de julio).

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Las primeras declaraciones públicas de Florentino Pérez sobre el caso llegaron en la asamblea ordinaria del club del 11 de noviembre de 2023. El caso Negreira apenas mereció una referencia somera del presidente, al final de su discurso a los socios: "Seré breve, porque se trata de un asunto que está en manos de los jueces y debemos ser muy respetuosos con los tiempos y con los procedimientos de la Justicia. Pero estarán conmigo en que no es normal que un club de fútbol haya pagado casi ocho millones de euros, durante casi 20 años, al vicepresidente y número dos de los árbitros españoles. [...] Es un caso de una enorme gravedad y está dañando muy seriamente la imagen del fútbol español en el mundo. Pero nosotros confiamos plenamente en la Justicia".

Se trata de un asunto que está en manos de los jueces y debemos ser muy respetuosos con los tiempos y con los procedimientos de la Justicia Florentino Pérez — Noviembre de 2023

Noviembre de 2024: Florentino defiende "ayudar" al Barça

Un año después, el 24 de noviembre de 2024, Florentino no hizo ni una sola referencia al caso Negreira en su discurso ante la asamblea. Un socio se lo afeó posteriormente en el turno de preguntas y ahí el presidente del Real Madrid acuñó su icónica frase, recordada estos días por Riquelme: "El Barça y el Madrid se tienen que ayudar, lo digo con total sinceridad. Tenemos que pensar que es un club que está entre los más grandes del mundo. ¿Por qué nos íbamos a enfadar?". Lo hace un año y medio después de conocerse los pagos al exvicepresidente del CTA.

El Barça y el Madrid se tienen que ayudar, lo digo con total sinceridad. Es un club que está entre los más grandes del mundo. ¿Por qué nos íbamos a enfadar? Florentino Pérez — Noviembre de 2024

El progresivo cambio de discurso del Real Madrid se impulsa desde la televisión oficial del club, donde se acuña el término de "la mugrienta liga Negreira", a modo de inofensiva batalla cultural para consumo interno, mientras Laporta empieza a desandar el camino de ruptura que había iniciado Bartomeu con la Superliga. El Barça va rompiendo lazos con el Real Madrid, regresando al redil de la UEFA y de la ECA, mientras la instrucción del caso Negreira se eterniza, con varias prórrogas.

Diciembre de 2025: "El mayor escándalo de la historia"

El giro definitivo, ya con el Barça completamente descolgado de la Superliga y su situación económica ya reparada, llega en la asamblea del 23 de noviembre de 2025. Frente a la mención somera de 2023 y el silencio en 2024, Florentino menciona nueve veces la palabra "Negreira" y 12 veces la palabra "árbitro". Días después, el 15 de diciembre, en su discurso de Navidad a los medios, completa el giro discursivo asegurando que "el caso Negreira es el escándalo más grave de la historia del fútbol".

El caso Negreira es el escándalo más grave de la historia del fútbol Florentino Pérez — Diciembre de 2025

PI STUDIO

Dicho de otra manera, Florentino se lleva las manos a la cabeza con el caso Negreira dos años y 10 meses después de que este saltara a la luz. A raíz de eso, ordena la elaboración de un "informe de 600 páginas" sobre las actuaciones arbitrales en la Liga en los últimos años para su remisión a la UEFA. Un estudio que podría haber realizado desde el minuto uno del escándalo, pero que solo activó una vez perdida la batalla de la Superliga.

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Florentino habla ahora de una "corrupción sistemática" de la que "LaLiga y la Federación Española son cómplices", mientras lamenta que durante su presidencia ha "ganado siete Ligas, que podían ser 14 porque me las han robado", declaración que motivó una denuncia del sindicato de árbitros. Ya no hay que respetar los tiempos y los procedimientos de la Justicia ni ayudar al Barça.