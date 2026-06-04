La campaña electoral del Real Madrid entra en ebullición: Haaland, Mourinho, Casillas, Del Bosque, Dumfries... ¿Klopp?

Se acabaron los preliminares, los tonteos más o menos explícitos y las insinuaciones de que tú privatizarías tal cosa o de que a ti te falta dinero para la otra y eres hijo de no sé quién. Desde el 'prime time' del miércoles por la noche, la campaña electoral del Real Madrid ha entrado en fase de ebullición, con lanzamientos de nombres propios a la cara del contrario en busca del voto dudoso y con un claro protagonista por encima del resto: Erling Braut Haaland.

La promesa de Enrique Riquelme de que fichará al delantero noruego ha reventado todos los esquemas dialécticos de una campaña que desembocará en las votaciones de este domingo. La puesta en escena, con una camiseta del Real Madrid con el su nombre y el dorsal 9, mostrada en 'El Hormiguero', uno de los programa de TV de más audiencia del país, elevó la dimensión del órdago.

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, anoche en ‘El Hormiguero’ al anunciar el fichaje de Haaland / ANTENA 3

"No es cierto"

Sucede que esa promesa, recogida incluso en un acta notarial que el aspirante hizo pública ayer, encontró en horas el desmentido de las partes implicadas. Esa misma noche, el padre (Alfie) y la agente del Haaland (Rafaela Pimenta) firmaron una suerte de comunicado para decir que "no es cierto" lo que había dicho Riquelme, aunque fuera "muy entretenido".

Ya después que ayer amaneciera, el Manchester City, club al que pertenece el codiciado ariete, transmitió que "las historias que han surgido de España respecto al futuro de Erling Haaland son falsas", remarcando que "no hay ninguna posibilidad de que esto ocurra y no existe ninguna cláusula contractual que lo permita" y amenazando al dueño del Grupo Cox con "emprender acciones legales" por estampar el nombre del futbolista en una camiseta del Real Madrid.

"Pasó también con Figo"

"Es normal", replicó Riquelme en varias de las entrevistas que concedió durante el día de ayer. "Tienen que proteger al jugador, hay dos candidatos en estas elecciones y nadie les puede asegurar que no gane el otro. Pasó también con Figo", añadió, recordando que el extremo portugués negó en el año 2000 acuerdo alguno con el entonces candidato Florentino Pérez. Y no hace falta recordar cómo acabó aquella historia. De hecho, el pleno 2026, el propio Erling podría haber negado la mayor en primera persona, en sus redes sociales. Y no lo hizo.

Imagen de la lona de la candidatura de Enrique Riquelme / ER

Confirmó ayer Riquelme, sin entrar en detalles, que el goleador goza de una cláusula de escape que el City niega y aseveró también que ha hablado en persona con el propio Haaland "hace muy poco". Fue el pasado sábado en Marbella, aunque prefiriera no explicitarlo. E insistió en su compromiso notarial de que si Haaland o Rodri, también jugador del Manchester City, no acabaran este verano en el Madrid con él como presidente, él abonaría de su bolsillo las cuotas de todos los socios del Real Madrid para la próxima temporada.

El importe estimado de esa promesa –hecha también por Florentino cuando anunció a Figo, hace 26 años– es de alrededor de 15 millones de euros. Curiosamente, el mismo dinero que pagaría el candidato a la reelección para propiciar el regreso de José Mourinho al banquillo del Bernabéu, 13 años después de su despedida. Lo desveló el club lisboeta en un comunicado remitido a la Bolsa portuguesa, en la que cotiza. Si Florentino no hubiese convocado elecciones, algo a lo que no estaba obligado porque le restaban dos años y medio de mandato, podría haber pagado seis millones de euros por Mou, dado que el precio de su libertad era ese hace unas semanas.

A la espera de Klopp

Riquelme todavía no ha desvelado su entrenador –dijo que lo hará entre hoy y mañana–, pero permite con gusto que cojan vuelo los rumores de que ha conseguido convencer a Jürgen Klopp, una hipótesis que a buen seguro engordaría su bolsa de votos el domingo si se confirmara. Mientras tanto, ayer anunció que, junto a Raúl y Fernando Hierro, Iker Casillas también regresará al Madrid si es presidente, con "un papel de primer nivel en la estructura corporativa del club", sin más precisión, completando el "tridente de leyendas" de Riquelme, todas ellas despreciadas en su momento por Florentino. La guinda, ya a medianoche, la puso anunciando que Vicente del Bosque también formará parte de su estructura de trabajo "de manera desinteresada".

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El presidente de ACS acabó el día en el plató de 'Horizonte', en Cuatro, donde confirmó que tiene cerrado a "un lateral derecho muy bueno" del Inter, Denzel Dumfries (20 millones); además de al central del Liverpool Ibrahima Konaté (libre). Prometió además que "el martes", tras ganar las elecciones, hará la mayor oferta hecha jamás por el Madrid, de "150 millones por lo menos", por un jugador indeterminado que no es ni Olise, ni Kane, ni Haaland, ni juega en la Premier. Y, claro, aprovechó para criticar a Riquelme a cuenta del noruego: "Si todos lo han desmentido, debe de ser un farol. En esta candidatura hay muchos faroles". La partida continúa.