La Next Generation Cup 2026 llevará el kick boxing solidario a Fátima con una gran velada en Córdoba

Córdoba volverá a convertirse en escenario del kickboxing con la celebración de la segunda edición de la Velada de Kickboxing “Next Generation Cup 2026”, una cita promovida por el Club Deportivo Ángel Casado junto a Jelou Eventos que tendrá lugar el próximo viernes 5 de junio en la Instalación Municipal Deportiva de Fátima. El evento contará con un marcado carácter deportivo y social, ya que parte de los beneficios se destinarán al Comedor Social de los Trinitarios de Córdoba. Es la segunda gala de estas características de este año, pues ya se celebró otra el pasado 30 de enero en el mismo lugar.

La organización ha planteado una velada de cuatro horas de duración, con actividad deportiva entre las 19:00 y las 23:00 horas, aunque la instalación estará ocupada desde las 12:00 para las tareas de montaje, desarrollo del evento y desmontaje posterior. La previsión de asistencia se sitúa entre 600 y 800 personas, mientras que sobre el ring está prevista la participación de 20 deportistas, además de 8 entrenadores y 4 jueces.

La cita combinará modalidades K1 y Full Contact en una propuesta que aspira a consolidarse dentro del calendario local de deportes de contacto. Según el proyecto presentado, la velada reunirá combates de carácter amateur junto a un bloque final de exhibición profesional, con el objetivo de ofrecer espectáculo, promover el kickboxing y dar visibilidad a nuevos talentos cordobeses y andaluces.

El público sigue la gala Next Generation Cup celebrada el pasado mes de enero en Fátima. / Paula Ruiz

Una velada con un programa espectacular

Más allá del componente competitivo, la organización quiere convertir la noche en una experiencia completa para el público. El programa incluye presentaciones, exhibiciones, música, sorteos y entrega de reconocimientos, además de un dispositivo centrado en la seguridad, con árbitros certificados, personal médico y protocolos de emergencia. Todo ello busca reforzar la dimensión del evento como punto de encuentro para aficionados, clubes y deportistas.

El proyecto también pone el foco en el valor que esta velada puede tener para el deporte base cordobés, al reunir a peleadores de cantera y competidores de nivel medio-alto de la ciudad. La intención es que la Next Generation Cup sirva como escaparate del crecimiento del kickboxing en Córdoba y como plataforma para que los jóvenes deportistas puedan mostrarse ante su público en un entorno organizado y seguro.

El programa del evento

La estructura horaria prevista arrancará con la apertura de puertas a las 18:30, seguida de la inauguración oficial y la presentación de los combates a las 19:00. Después llegará el bloque de enfrentamientos amateur, un descanso con sorteos y actuaciones, los combates principales y el cierre con la entrega de trofeos. La organización subraya además que la celebración del evento depende en gran medida del respaldo institucional y privado, motivo por el que solicita una exención de tasas al IMD para poder sacar adelante la velada.

Con esta segunda edición, la Next Generation Cup aspira a consolidarse como una cita fija del deporte de contacto en Córdoba, uniendo competición, espectáculo y solidaridad en una misma noche.