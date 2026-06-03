Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Leo Messi es el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El jurado ha distinguido al futbolista argentino por una trayectoria extraordinaria que le ha convertido en uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.

Nacido en Rosario (Argentina) en 1987, Messi desarrolló la mayor parte de su carrera en el Fútbol Club Barcelona, club al que estuvo vinculado durante más de veinte años y con el que conquistó 34 títulos, entre ellos diez campeonatos de Liga, cuatro Ligas de Campeones de la UEFA y siete Copas del Rey. Tras su salida de la entidad azulgrana en 2021, jugó en el París Saint-Germain y actualmente milita en el Inter Miami de la Major League Soccer estadounidense.

Guardiola aplaude a Messi en su etapa en el Barça. / Jordi Cotrina

Un palmarés individual sin precedentes

Considerado por numerosos expertos como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Messi ha firmado un palmarés individual sin precedentes. Es el único jugador que ha ganado ocho Balones de Oro. También suma seis Botas de Oro y dos Balones de Oro de la Copa Mundial de Fútbol.

Messi, recibe el balón de oro. / AFP

Con la selección argentina, de la que ha sido capitán y principal referente durante casi dos décadas, conquistó la Copa América y culminó su carrera internacional con el título del Mundial de Catar 2022, uno de los mayores hitos de su trayectoria.

Un referente universal del deporte

Entre otros reconocimientos, en 2020 se convirtió en el primer futbolista y el primer argentino en recibir el Premio Laureus al mejor deportista masculino internacional y fue incluido en el Dream Team histórico del Balón de Oro.

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Leo Messi y Luis Suárez. / Carlos Ortega / EFE

Con esta distinción, la Fundación Princesa de Asturias reconoce la dimensión deportiva, social e internacional de un jugador cuya influencia ha trascendido el fútbol para convertirse en un referente universal del deporte contemporáneo.