El desafío de la Segunda RFEF y el aprendizaje del precedente cercano: el Ciudad de Lucena ya sabe lo que le espera en la 2026-27

El ascenso del Ciudad de Lucena a Segunda RFEF ha sido el premio a una temporada sobresaliente. El conjunto celeste dominó el Grupo 10 de Tercera Federación con autoridad, construyó una campaña prácticamente impecable y terminó alcanzando un objetivo perseguido durante años. Sin embargo, una vez apagada la euforia, llega el momento de mirar hacia adelante. Y lo que aparece en el horizonte es una categoría mucho más exigente, competitiva y castigadora de lo que puede parecer desde fuera.

La mejor prueba la tiene a apenas unos kilómetros. El Salerm Puente Genil celebraba hace justo un año el ascenso como campeón de Tercera Federación. Doce meses después, el equipo pontanés ha terminado descendiendo. El contraste es tan contundente que se convierte automáticamente en el principal aviso y oportunidad de aprendizaje para el equipo aracelitano.

Un grupo de enorme nivel

La temporada que acaba de concluir ha dejado una evidencia difícil de discutir: el Grupo 4 de Segunda RFEF es uno de los más duros de la categoría. A la espera de conocer la composición definitiva del grupo para la próxima campaña, el Ciudad de Lucena ya sabe que tendrá que medirse a clubes históricos, proyectos consolidados y entidades con presupuestos importantes.

Entre los equipos que permanecen en la división figuran Antoniano, Yeclano Deportivo, Lorca Deportiva, La Unión, Linares Deportivo, UCAM Murcia, Recreativo de Huelva, CD Xerez, Deportiva Minera y CD Estepona.

Algunos de ellos cuentan con experiencia reciente en categorías superiores. Otros llevan varias temporadas asentados en Segunda RFEF y conocen perfectamente los detalles que marcan la diferencia entre sufrir o competir con tranquilidad.

El Ciudad de Lucena celebra su ascenso a Segunda RFEF. / Manuel Murillo

Por si fuera poco, todavía faltan por incorporarse los equipos que asciendan desde Tercera Federación y aquellos que desciendan desde Primera RFEF, lo que previsiblemente elevará aún más el nivel medio del campeonato.

El espejo en el que debe mirarse

Si existe un ejemplo reciente de lo difícil que resulta el salto desde Tercera Federación, ese es el del Salerm Puente Genil. El conjunto rojinegro aterrizó en Segunda RFEF con la confianza propia de un campeón. Había dominado su grupo y llegaba respaldado por un proyecto estable. Además, mantuvo la confianza en Álvaro Cejudo durante toda la temporada, evitando cambios bruscos en el banquillo.

Sin embargo, la realidad de la categoría terminó siendo mucho más dura de lo esperado. El Salerm concluyó la competición en la decimocuarta posición con 40 puntos, quedando a cuatro de alcanzar al menos la plaza de play out.

Los números muestran con claridad dónde estuvo el problema. En casa fue un equipo competitivo. Ganó siete partidos, empató nueve y únicamente perdió uno. Su estadio se convirtió en un escenario incómodo para cualquier visitante. Pero lejos de Puente Genil llegó el derrumbe. Los pontaneses apenas sumaron tres victorias y un empate a domicilio, acumulando trece derrotas. Ese balance acabó siendo decisivo en la clasificación final.

El fortín del Ciudad de Lucena

Si hay un aspecto que invita al optimismo en el caso del Ciudad de Lucena es precisamente su rendimiento como local. Los números de los celestes durante la temporada del ascenso son extraordinarios. 16 victorias, un empate y ninguna derrota. Nadie fue capaz de ganar en Lucena. Esa fortaleza permitió construir gran parte del liderato y explica buena parte de los 69 goles marcados y de los escasos 25 encajados durante toda la competición. Mantener esa inercia será una de las grandes claves del próximo curso.

La Segunda RFEF es una categoría en la que los detalles marcan diferencias mínimas y donde muchos equipos construyen sus permanencias desde la seguridad de su propio estadio. El Ciudad de Lucena ya ha demostrado que sabe convertir su campo en una fortaleza. Ahora deberá comprobar si puede trasladar ese mismo nivel competitivo a una división superior. Porque si algo enseña el ejemplo del Salerm es que el trabajo realizado como local puede quedarse corto si no va acompañado de una producción mínima lejos de casa.

La continuidad de Cobos, un factor diferencial

En medio de un escenario lleno de incertidumbres, el Ciudad de Lucena cuenta con una ventaja que muchos recién ascendidos no tienen: la estabilidad. Antonio Jesús Cobos afrontará su tercera temporada al frente del equipo. Y eso no es un detalle menor.

Antonio Jesús Cobos celebra el ascenso a Segunda RFEF del Ciudad de Lucena. / Manuel Murillo / COR

El técnico ha sido una de las piezas fundamentales en el crecimiento del proyecto. Conoce perfectamente el club, la plantilla y el entorno. Además, ha demostrado capacidad para construir equipos sólidos, competitivos y con una identidad muy definida. La continuidad en el banquillo permitirá afrontar la adaptación a la categoría sin necesidad de empezar de cero.

Los pilares sobre los que construir

A falta de que el mercado de fichajes empiece a dibujar la plantilla definitiva, el Ciudad de Lucena ya conoce algunas de las piezas que deberían ejercer como referencia en Segunda RFEF.

La única continuidad confirmada por el momento en la plantilla es la de Ale Benítez. El lateral derecho disputó 2.631 minutos durante la campaña del ascenso y aportó además dos goles. Su conocimiento del club y su regularidad lo convierten en una pieza importante para afrontar el nuevo desafío.

Pero si finalmente continúan otros hombres fundamentales, el equipo partiría con una base muy interesante. José Cruz ha sido mucho más que un central. Su experiencia, liderazgo y capacidad para aparecer en acciones ofensivas le permitieron marcar cinco goles, una cifra notable para un defensor, pese a dedicar cierto tramo de la temporada a la recuperación de su lesión.

En el costado izquierdo, el ex cordobesista Manolillo se convirtió en el futbolista más utilizado por Cobos. Sus 2.805 minutos reflejan la confianza absoluta del técnico en un jugador que además aportó tres tantos. En la sala de máquinas, Hugo Fuentes fue una de las grandes referencias ofensivas del equipo, en labores creativas y ofensivas. Sus diez goles representan una producción difícil de encontrar en esa posición.

Lance del último partido del Ciudad de Lucena ante el Tomares. / Manuel Murillo / COR

Y arriba aparece la figura de Canty, máximo referente ofensivo con trece goles. En una categoría donde cada ocasión cuesta mucho más generarla, disponer de un delantero con capacidad para marcar diferencias puede resultar determinante. Si buena parte de ese bloque consigue mantenerse, el Ciudad de Lucena contará con algo fundamental para un recién ascendido: experiencia compartida y automatismos ya consolidados.

Del ascenso a la permanencia

La historia reciente demuestra que el salto desde Tercera Federación a Segunda RFEF es mucho más complejo de lo que indican los nombres o los presupuestos. El Salerm Puente Genil lo ha comprobado de la manera más dura posible. Pasó de celebrar un campeonato a sufrir un descenso apenas un año después.

Por eso, el mejor camino para el Ciudad de Lucena pasa por asumir desde el primer día la realidad de la categoría, con el ejemplo de sus vecinos en mente. Mantener el fortín de casa, seguir siendo competitivo como visitante, aprovechar la continuidad de Antonio Jesús Cobos, conservar una columna vertebral sólida y entender que cada punto tendrá un valor enorme. Si logra cumplir esas premisas, el conjunto celeste tendrá argumentos suficientes para consolidarse en Segunda RFEF.