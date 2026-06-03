Asciende a tres el número de muertos en las celebraciones por la victoria del PSG

Tres personas fallecieron durante las celebraciones por la victoria del Paris Saint-Germain (PSG) en la Liga de Campeones, informó este martes la Fiscalía de la capital francesa. Dos hombres perdieron la vida tras caer al río Sena, mientras que un tercero -el primero del que se informó- falleció en un accidente de motocicleta en la circunvalación de París, tras quitar otros individuos las señalización de dirección prohibida. Y, según las precisiones facilitadas hoy, el sábado por la noche, en el distrito 5 de París, la policía fue alertada de que un hombre, nacido en Ruanda en 1997, había caído al Sena.

Los testigos señalaron que el hombre saltó intencionadamente al río, de dónde lo rescató la brigada fluvial del cuerpo de bomberos y fue trasladado de urgencia al hospital Hôtel-Dieu en estado crítico, pero falleció finalmente este martes.

Previamente, el domingo por la mañana, otro hombre fue encontrado sin vida en el Sena cerca del puente Louis-Philippe. Según la Fiscalía, habría caído al agua cerca del Pont-au-Change, y a pesar de la intervención de los servicios de emergencia, no se pudo reanimar. En ambos casos hay abiertas sendas investigaciones para determinar las causas de los dos fallecimientos. Además, un tercer hombre murió en un accidente de motocicleta en la circunvalación de París durante la misma noche de las celebraciones el pasado sábado.

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Las festividades por la victoria del PSG estuvieron también marcadas por disturbios en varios puntos de la ciudad, aunque las autoridades no han reportado aún la cuantía de los daños materiales. Según las autoridades francesas, los festejos tras la final de la Liga de Campeones degeneraron en degradaciones de mobiliario urbano, pillaje de establecimientos y ataques contra fuerzas del orden. Ello dio lugar a la detención de 890 personas (un 45 % que en las mismas celebraciones de 2025), 178 agentes de las fuerzas del orden heridos y algo más de 200 participantes también heridos.