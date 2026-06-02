Rubén Gómez, el cordobés que sueña con conquistar Europa y cuya madre jugó en Primera con el Adeba

La selección española sub 17 de fútbol se encuentra en plena lucha por el título en la fase final del Campeonato de Europa. Estonia acoge un evento en el que se encuentra un cordobés, el mediapunta Rubén Gómez. El mediapunta es un jugador nacido en Córdoba pero formado futbolísticamente en Málaga. Tanto sus padres como él son cordobeses.

Rubén Gómez nació en Córdoba, aunque su crecimiento futbolístico se ha desarrollado principalmente en Málaga, ciudad a la que se trasladó con apenas tres años junto a sus padres por motivos laborales. Pese a ese cambio temprano de residencia, tanto él como su familia mantienen un claro vínculo con la provincia cordobesa.

Elena Hernández, agachada con el número 4, con el Adeba que compitió en la segunda categoría nacional en la temporada 94-95. / Antonio Raya

Su madre, con pasado como jugadora de baloncesto en el Adeba y la UCO

Su madre, Elena Hernández, conoce bien lo que es la práctica del deporte, ya que jugó al baloncesto durante cinco temporadas en una liga interprovincial con conjuntos de la provincia, con el Adeba (92-95) y con la Universidad de Córdoba (95-97). Con el club de El Naranjo disputó durante dos temporadas la Segunda Nacional (92-94), la segunda ellas saldada con el ascenso a la Primera Nacional, categoría en la que compitió a la campaña siguiente (94-95).

Coincidiendo con el paso a la etapa sénior y el inicio de sus estudios universitarios, Hernández pasó al conjunto de la Universidad de Córdoba que compitió en la Liga Universitaria en las campañas 95-96 y 96-97. Base rápida y con capacidad para imprimir ritmo al juego, dejó también su huella en las pistas antes de que su hijo empezara a hacerlo en los campos de fútbol.

Los inicios como futbolista en Málaga

Rubén Gómez se marchó a vivir junto con sus padres a la edad de tres años por cuestiones laborales de sus progenitores. En la capital malacitana empezó a practicar el fútbol federado. Inicialmente jugó con el Roma Luz en la categoría bebe. Posteriormente pasó por el Málaga CF, el Conejito y el Puerto Malagueño.

Rubén Gómez, con España sub 17. / RFEF

El fichaje por el Atlético

El cambio de rumbo más relevante de su todavía corta carrera lo tomó en la entrada en la categoría infantil, pues entonces fichó por el Atlético de Madrid. Rubén Gómez, que es a día de hoy juvenil de primer año, se encuentra terminando su quinta temporada con el club colchonero. Actualmente juega con el juvenil A del Atlético, aunque también ha disputado partidos con el filial de Tercera RFEF.

Rubén Gómez empezó a destacar cuando fue convocado por primera vez a varios entrenamientos del primer equipo del Atlético, lo que ocurrió en el mes de septiembre del 2024. Se trata de un mediapunta que también puede jugar por la banda derecha. Ahora sueña con ganar su primer título internacional defendiendo la camiseta de la selección española.