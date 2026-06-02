ROLAND GARROS
El dato de Jódar que le acerca aún más a Alcaraz
Una nueva coincidencia se cruza en las carreras de los dos grandes nombres del tenis español actual
Rafa Jódar se despidió de su primera aventura en Roland Garros tras caer en los cuartos de final ante Alexander Zverev. Una derrota que frenó el sueño del joven madrileño y dio por cerrada una gira de tierra que quedará para siempre en el recuerdo, siendo la que catapulto a Jódar.
Coincidiendo con la baja de Alcaraz, la explosión de Jódar ha sido una bendición para el tenis español, que mientras cuenta los días para el regreso del murciano, ya tiene a otra figura con la que ilusionarse torneo tras torneo.
Es difícil no comparar a los dos jugadores, más aún teniendo en cuenta los bagajes que está firmada el madrileño a sus 19 años, una edad muy parecida con la que Alcaraz empezó también a romper todos los esquemas del tenis.
Precisamente, a sus 19 años, el murciano cuajó su primer gran torneo en Roland Garros, dejando su camino en cuartos de final ante el mismo rival que lo hizo este martes Rafa Jódar. Alexander Zverev dejó sin semifinales a Alcaraz, en un partido mucho más reñido que lo que fue ante Jódar.
Cuatro sets y un 'tie break' eterno en el cuarto frenaron las intenciones del tenista de El Palmar, que al año siguiente ya rompió la barrera de las semifinales.
Ese 2022, Zverev jugó las semifinales contra Rafa Nadal, en un partido que tenía todo para ser recordado como uno de los grandes juegos de la historia sobre la arcilla de París, y que acabó pasando al recuerdo por la grave lesión de tobillo que sufrió el alemán en mitad del partido.
Ese Roland Garros acabó como otros trece en su historia, con Nadal levantando la Copa de los Mosqueteros. Nadie para entonces se imaginaba el monstruo que acabaría siendo Alcaraz, algo que ahora nadie descarte de Rafa Jódar, que en este 2026 ha enseñado al mundo sus capacidades.
- Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
- Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
- Córdoba cambia los farolillos por conciertos y fiestas en los barrios: esta es la agenda festiva tras la Feria
- El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios
- Rafael Ruiz, presidente del Parque Joyero: 'El turista que viene aquí a ver la Mezquita o los patios no sabe que Córdoba es una potencia joyera
- La Feria de Córdoba cierra una 'edición histórica' con cifras récord y el Ayuntamiento anuncia que los toldos seguirán en El Arenal en 2027
- Guía del seguidor del Córdoba CF para no perderse este verano: fichajes, abonados, pretemporada y las obras de El Arcángel
- El Tribunal Supremo obliga de nuevo al Ayuntamiento de Córdoba a repetir un ejercicio clave en la oposición de 21 plazas de bombero