Guillermo del Pino renuncia al Europeo sub 20 para centrarse en su segundo año con Maryland

Guillermo del Pino no estará este verano con las selecciones nacionales de baloncesto. El base cordobés ha decidido renunciar al Europeo sub 20, que se disputará en Liubliana del 11 al 19 de julio, para centrarse en la pretemporada de la Universidad de Maryland, donde afrontará una campaña que puede resultar decisiva en su crecimiento dentro de la NCAA.

La ausencia del jugador cordobés supone una noticia relevante, ya que Del Pino era uno de los nombres habituales en la dinámica de la selección española de su generación. Sin embargo, el contexto de su carrera universitaria ha pesado más en esta ocasión y le ha llevado a priorizar su adaptación completa al baloncesto estadounidense.

La decisión tiene una explicación clara. Hace un año, Guillermo del Pino se incorporó tarde a Maryland después de disputar el Europeo sub 18 con España, un torneo que culminó con una actuación brillante del cordobés en la final ganada ante Francia. Aquella participación, de enorme valor para su trayectoria internacional, le impidió estar en los dos primeros meses de trabajo a las órdenes de Buzz Williams, un retraso que acabó teniendo consecuencias en su integración competitiva durante la temporada.

Guille del Pino lanza a canasta. / Maryland

A la búsqueda de más minutos

Esa incorporación tardía, unida a su condición de jugador de primer año, limitó sus opciones de disfrutar de una mayor cuota de minutos durante la campaña. Además, su evolución se vio frenada por una lesión de hombro sufrida en el ecuador del curso, un contratiempo que lo mantuvo cerca de dos meses alejado de las pistas y dificultó todavía más su continuidad.

Ahora, el base cordobés quiere cambiar ese escenario desde el primer día. Su objetivo es incorporarse a Maryland desde el inicio de la pretemporada, participar en todos los campamentos de verano y ganar cuanto antes presencia dentro de un equipo en el que afrontará su segundo año universitario. Esa continuidad en el trabajo puede resultar clave para dar un salto en protagonismo durante la temporada 2026-27.

Uno de los cuatro jugadores que siguen en Maryland

Del Pino parte además con una circunstancia a su favor: es uno de los cuatro jugadores que continúan en el bloque del curso anterior. Esa estabilidad puede ofrecerle una oportunidad importante para asumir más galones dentro de la rotación y afianzarse en un programa exigente como el de Maryland.

La promesa cordobesa ha optado así por apostar por su evolución a medio plazo en el baloncesto universitario estadounidense. No estará este verano con España, pero su mirada ya está puesta en una temporada en la que quiere hacerse un sitio de verdad en la NCAA.