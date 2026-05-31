José Antonio Santaella vuelve a reinar en México y conquista su segunda liga seguida con el Panteras

El baloncesto cordobés vuelve a tener un nombre propio en la élite internacional. José Antonio Santaella se ha proclamado campeón por segundo año consecutivo de la liga mexicana femenina al llevar de nuevo al Panteras de Aguascalientes hasta lo más alto del campeonato, confirmando así su excelente trayectoria en el baloncesto del país norteamericano.

El entrenador formado en Córdoba culminó otra temporada sobresaliente con el título liguero después de superar en la final al Adelitas de Chihuahua por 3-2 en una serie al mejor de cinco partidos. El desenlace no dejó lugar a dudas, ya que el conjunto dirigido por Santaella se impuso con contundencia en el choque decisivo por 125-88, cerrando así una eliminatoria de enorme exigencia con una exhibición ofensiva en el momento clave.

El éxito no fue fruto de la improvisación. Panteras ya había dejado señales muy claras de su potencial durante la fase regular, en la que terminó como campeón con un balance de 12 victorias y solo 2 derrotas. Ese dominio permitió además que José Antonio Santaella fuera reconocido como Entrenador del Año, un premio que reforzaba el gran trabajo realizado desde el banquillo durante toda la temporada.

Santaella, en Córdoba, tras ganar la liga mexicana femenina de baloncesto de la pasada temporada. / Víctor Castro

Las eliminatorias por el título

Concluida la fase regular, el equipo mantuvo su nivel en las eliminatorias. En el camino hacia la final, Panteras superó primero al Abejas de León por 2-1 y después a El Calor de Cancún por 2-0, resultados que le dieron el título de campeón de zona y el pase a la lucha definitiva por la corona.

La final frente al Adelitas de Chihuahua respondió a lo esperado y se convirtió en una serie muy competida, hasta el punto de necesitar un quinto encuentro para resolverse. Sin embargo, cuando llegó el momento decisivo, el equipo de Santaella respondió con una autoridad incuestionable, firmando un triunfo rotundo que le permitió repetir el título y consolidarse como una de las grandes referencias del campeonato.

Kaleena Lewis, determinante

Dentro del bloque campeón también sobresalió la figura de Kaleena Lewis. La ala-pívot de 33 años, con seis años de experiencia en la WNBA, tuvo un papel determinante en los momentos más importantes de la campaña y se convirtió en una de las jugadoras más influyentes del Panteras en su camino hacia el título.

José Antonio Santaella volvió así a dejar el sello del baloncesto cordobés en el panorama internacional, encadenando dos campeonatos consecutivos en México y reafirmando su condición de técnico ganador lejos de casa.