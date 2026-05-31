España cae ante Croacia, pero sigue viva en el Europeo sub 17 con el cordobés Rubén Gómez en semifinales

La selección española sub 17 ya está en las semifinales del Campeonato de Europa de Estonia, aunque lo ha hecho tras una derrota tan inesperada como sufrida ante Croacia por 2-3 en la última jornada del grupo A. Entre los integrantes del combinado nacional se encuentra el mediapunta cordobés Rubén Gómez, que sigue formando parte de una generación que mantiene intacto el sueño continental.

El desenlace del grupo fue de máxima igualdad. Bélgica, España y Croacia terminaron empatadas a seis puntos, aunque los criterios de desempate acabaron situando a los belgas en la primera posición, a España en la segunda y dejaron fuera del torneo al conjunto balcánico pese a su victoria.

El partido se torció muy pronto para los de Sergio García. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Jakov Dedic adelantó a Croacia con el 0-1, un gol que obligó a España a remar desde el inicio en un encuentro incómodo y muy exigente.

Rubén Gómez, en un choque con la selección. / RFEF

España remonta ccon goles de Joaquín y Enzo

La reacción española tardó en llegar, pero apareció en la segunda mitad. Joaquín Sánchez firmó el empate en el minuto 56 y devolvió al equipo al partido en un momento clave. España dio entonces un paso al frente y consiguió incluso remontar gracias a un tanto de Enzo Alves en el minuto 77, un gol que parecía encaminar la clasificación con mejores sensaciones.

Sin embargo, Croacia no se rindió. Dedic volvió a aparecer en el minuto 82 para firmar el 2-2 y, ya en el 89, completó su gran noche con el tercer tanto de su cuenta particular, un triplete que dio el triunfo a su selección, aunque no le bastó para avanzar a semifinales.

Pese a la derrota, España sigue adelante en el torneo y ya piensa en la penúltima ronda. El próximo jueves, 4 de junio, se jugará un puesto en la final frente al ganador del grupo B, una plaza que saldrá de Italia o Francia, lo que se sabrá este lunes. Rubén Gómez, el cordobés presente en esta selección, continúa así en la pelea por el título europeo en uno de los grandes escaparates del fútbol base continental.