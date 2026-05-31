El Egabrense culmina su sueño y asciende a Tercera RFEF

El CD Egabrense ya es equipo de Tercera RFEF. El conjunto de Cabra certificó el ascenso tras superar la eliminatoria final frente al Montilla CF, haciendo buena la renta de tres goles conseguida en el encuentro de ida (0-3). Aunque los montillanos llegaron a remontar el partido de vuelta y pusieron emoción al tramo final (2-3), el global de la eliminatoria terminó favoreciendo a los de Rafael Escobar que completan una temporada histórica y devuelve al fútbol de Cabra a categoría nacional más de 30 años después.

Una ventaja importante

El ambiente en el María Dolores Jiménez Guardeño Ciudad DVA era el de las grandes ocasiones. El Egabrense afrontaba el encuentro con el respaldo del contundente 0-3 logrado una semana antes en Montilla, una ventaja considerable que obligaba al conjunto visitante a protagonizar una remontada prácticamente perfecta.

Con ese escenario, los primeros minutos estuvieron marcados por la cautela. El Montilla intentó asumir la iniciativa y buscar portería rival, mientras que el Egabrense apostó por un planteamiento sólido, consciente de que el tiempo jugaba a su favor.

Los locales lograron contener los intentos montillanos sin sufrir en exceso. El paso de los minutos fue fortaleciendo la confianza del conjunto de Cabra, que encontraba espacios para salir al contragolpe y acercarse con peligro a la portería rival.

El CD Egabrense festeja un gol marcado al Montilla. / CD Egabrense

Golpe antes del descanso

El partido comenzó a inclinarse definitivamente en el minuto 36. Álex Bonilla aprovechó una acción ofensiva para poner el 1-0 y ampliar todavía más la ventaja del Egabrense en la eliminatoria. El tanto supuso un duro golpe para las aspiraciones del Montilla, que veía cómo el objetivo se alejaba aún más.

Lejos de conformarse, el conjunto local continuó buscando la portería rival y volvió a encontrar premio justo antes del descanso. En el minuto 45, Rafa Roldán firmó el 2-0 desde el punto de penalti y desató la locura en las gradas del Ciudad DVA. Con este resultado al término de la primera mitad, la eliminatoria parecía prácticamente decidida. Los de Rafael Escobar habían ampliado su renta global y acariciaban ya el ascenso.

La reacción montillana

Sin embargo, el Montilla CF no estaba dispuesto a bajar los brazos. El conjunto dirigido por Isaac de la Cuesta regresó del vestuario con una mejor actitud y encontró rápidamente el camino hacia el gol.

En el minuto 52, Tiago recortó distancias desde los once metros con el 2-1 y devolvió algo de esperanza a los visitantes. Apenas ocho minutos después llegó el segundo golpe montillano. Amara estableció el 2-2 y abrió un nuevo escenario en el encuentro.

El Egabrense comenzaba a sufrir por primera vez en toda la tarde. El Montilla había recuperado sensaciones y se lanzó definitivamente al ataque en busca de una remontada que seguía siendo complicada, pero que ya parecía menos imposible.

La emoción aumentó todavía más en el minuto 69, cuando Gorka culminó la remontada parcial del partido y colocó el 2-3 en el marcador. Los visitantes habían logrado dar la vuelta al encuentro, aunque todavía necesitaban dos goles más para igualar el global de la eliminatoria.

El ascenso se queda en Cabra

Los últimos minutos estuvieron cargados de tensión. El conjunto montillano intentó mantener viva la esperanza y buscó un nuevo tanto que alimentara el sueño de la remontada, mientras que el equipo egabrense trató de gestionar los nervios y defender una ventaja que seguía siendo favorable.

A pesar del empuje visitante, el marcador ya no volvió a moverse. El tiempo terminó convirtiéndose en el mejor aliado de los egabrenses, que supieron resistir el arreón final del Montilla para certificar el objetivo.

El pitido final desató la alegría en Cabra. El Egabrense cayó en el partido de vuelta, pero hizo valer el contundente resultado conseguido en la ida para imponerse en el global de la eliminatoria y lograr el ascenso a Tercera RFEF.

Tras una temporada de esfuerzo, regularidad y crecimiento competitivo, el conjunto egabrense pone el broche perfecto al curso y devuelve al club a categoría nacional 30 años después. Una tarde para el recuerdo en el Ciudad DVA y un ascenso que ya forma parte de la historia reciente del fútbol de Cabra.