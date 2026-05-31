Balonmano | Asobal
El Cajasol Ángel Ximénez se salva al límite y seguirá un año más en la Liga Asobal
El conjunto pontano cae en Cangas en la última jornada, pero evita la promoción gracias a la derrota del Nava en Valladolid en un desenlace agónico que le permite asegurar la permanencia
El Cajasol Ángel Ximénez sufrió hasta el último segundo de la Liga Asobal para lograr la permanencia sin pasar por la promoción. Los pontanos perdieron por 32-30 en la cancha del Frigoríficos Cangas del Morrazo. Sin embargo, la agónica derrota del Nava en la pista del Atlético Valladolid (36-35) salvó al equipo que entrena Toni Malla. Un gol más del bloque navero habría mandado a los pontanos a jugar una eliminatoria a doble vuelta ante el Agustinos de Alicante, que ahora tendrá que disputar el conjunto segoviano.
Los de Puente Genil fueron de más a menos en el choque. El duelo lo comenzaron bien, dominando en el marcador a un Cangas que también se estaba jugando evitar la promoción. Por 4-7 ganaba el Ángel Ximénez en el minuto 12. Los gallegos remontaron mejorando en defensa, espoleados por una afición que quería ver a su equipo salvarse (11-11, minuto 21). El choque estaba empatado al descanso (15-15). El choque se le puso cuesta arriba a los cordobeses a partir del minuto 38 (20-20). Un parcial de 6-0 le complicó el partido a los de Toni Malla (26-20, minuto 45).
El Cajasol Ángel Ximénez arriesgó entonces a la búsqueda de la remontada pero solo pudo acercarse a dos goles (28-26, minuto 53). Al ver el choque perdido en los segundos finales (32-30), el banquillo del Ángel Ximénez empezó a seguir el final del duelo del Nava. El conjunto segoviano llegó a empatar a un minuto de la conclusión (35-35), un resultado que habría mandado a la promoción a los pontanos. Un gol del pucelano Oliveira a medio minuto del final (36-35) acabó salvando al Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil.
Los pontanos respiraron y empezaron a celebrar la permanencia al comprobar que la habían conseguido. Puente Genil seguirá siendo de Asobal en la campaña 26-27 por 14ª temporada consecutiva.
Ficha técnica:
32 - Frigoríficos Cangas del Morrazo: Panjan, Quintas (1), Pereiro (6), Gayo (6), Pallas, Pérez (1), Fernández (4), Gallardo (2), D’Antino (5), Fuentes (2), Csaba (1), Javi García (2), Kalvo (2), Castro, López y Rivero (2).
30 - Cajasol Ángel Ximénez: De Hita (1) y Carvalho (porteros), Simonet (1), Cabello, Dani Ramos (7), Bernabéu (2), José Cuenca (1), Mosquera (1), Vieira, De Sousa (1), Serrano (4), Ribeiro (1), Mario Dorado (6), Claudio Ramos, David Estepa (4) y Benhalima (1).
Parciales: 2-2, 4-5, 7-8, 10-10, 13-14, 15-15, 17-17, 21-20, 25-20, 28-22, 29-26 y 32-30.
Árbitros: Colmenero e Iniesta. Excluyeron a Pereiro, Fernández, Castro y Rivero, del Cangas y a Cabello y De Sousa, del Cajasol Ángel Ximénez.
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